彰化和美鎮糖友社區日照中心動土

▲糖友社區日照中心新建工程動土典禮，由縣長王惠美、衛福部長照司長祝健芳等人共同執鏟動土。（記者方一成攝）

和美鎮糖友社區日照中心新建工程動土典禮」於今（十七）日上午由彰化縣長王惠美、衛生福利部長照司長祝健芳等人共同執鏟動土。王縣長表示，該大樓原本是糖友里居民的停車空間，現運用作為糖友社區日照中心的基地，預計新建地上四層樓，提供在地民眾托嬰、老人日間照顧、失智據點及健康促進等全齡照顧服務，預計於一一六年完工，將完善社區環境。



王縣長表示，糖友里是個人口密集的地方，但是公共設施比較少，感謝議員提醒。這個地方過去作為停車空間，配合政府一學區一日照的計畫，除了日照中心之外，未來還會建造地下二層停車場，再投入二億多元經費。另外，感謝中央補助，縣府自籌總預算一億八八0六萬九一一三元，新建地上四層的複合式長照衛福大樓，一樓是「托嬰中心」，可收托六十位未滿二歲幼兒，二樓是「日照中心」、三樓是「社區心理衛生中心及失智據點」、四樓是「老人健康促進空間」。



王縣長表示，彰化縣推動多棟整合式衛福大樓，二林、芳苑、大城、竹塘、員林及北斗等六處長照衛福大樓已新建完畢，埤頭、秀水、伸港、溪湖、永靖、和美、埔鹽、田尾及大村等九處分別新建中或規劃中，希望未來完整照顧0至一00歲的鄉親，讓大家在彰化過好生活。



衛福部長照司長祝健芳表示，彰化縣政府團隊爭取中央競爭型計畫的經費，長照據點總共拿到近十九億是全國最高。中央地方一起努力，盡速完工讓長輩接受享受更好服務。彰化縣在王縣長的帶領下，長照服務涵蓋率高於全國平均，達到九十七%，希望長輩走出戶外，來到長照據點參加課程，促進自身健康。讓彰化成為高齡友善城市，長輩都能夠健康呷百二。



立委謝衣鳳表示，特別來到糖友社區，希望彰化以及全台的長照中心都能夠順利推動，政府持續努力，讓彰化每個人健康呷百二。



議員林宗翰代表致詞表示，這項工程的主體建築預算兩年前就已到位，但糖友社區最迫切的需求是停車場，如果僅新建日照中心，恐將引起民眾反彈。幸好在王縣長的大力支持下，決定升級為包含地下兩層停車場的日照中心，縣議會所有議員都秉持著只要是對彰化有益的建設，都全力支持的立場，一起讓彰化越來越好！



彰化縣社會處表示，彰化縣未滿二歲幼兒及六十五歲以上長輩之人口分別佔總人口一.二%及二十%，其中和美鎮未滿二歲幼兒及六十五歲以上長輩人口也分別達一%及十八%，因應人口少子女化及老化，彰化縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」及「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」建置和美糖友公設民營托嬰中心及社區日間照顧中心，為地上四層之複合式長照衛福大樓，基地面積達二二五三.二六平方公尺，從嬰幼兒到長者，完整涵蓋各年齡層的照顧需求。