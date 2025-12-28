彰化和美「年貨大街」改名「春日市集」 強勢祭出3天免攤位費！

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮今年首度推出年貨大街大獲好評，和美鎮長林庚壬表示，2026年確定續辦，由於地點改在和美圓環停車場，名稱改為「春日市集」，開辦3天將招商30攤進駐，延續去年免攤位費的作法，炒熱年節買氣！

林庚壬指出，去年在和美福德宮對面空地舉辦年貨大街，今年改變地點到圓環停車場，開辦時間為2026年2月13日、14日與15日共3天的時間，配合附近就是菜市場，白天人潮多，因此，市集營業特別與菜市場錯開時間，2月14日、15日為下午1點到晚上9點，開幕日的2月13日為晚上6點到9點。



林庚壬強調，因為去年首度招商免攤位費，今年預計招商30攤，也照樣免攤位費，但會進行資格審核，也會收取保證金，只要遵守相關規定就會退還。由於和美菜市場原本除了早市以外，晚間也有多攤美食進駐營業，剛好與3天的「春日市集」串連起來，提供和美、線西與伸港民眾更多的春節採買年貨的選擇。

林庚壬指出，由於和美菜市場預計明年春節過後就要拆除，並且原地重建，重建時間大約需要2年，為了在重建期間安置攤商，將把圓環停車場改為中繼市場，來容納菜市場的攤商。因此，也透過這次的「春日市集」來進行宣傳，讓消費者習慣到此採買，以降低市場拆除重建所帶來的衝擊。

