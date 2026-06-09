彰化咕嚕咕嚕！強降雨炸裂 溪湖交流道下方積水掀波浪

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傍晚5點半左右，溪湖交流道下方路面嚴重積水，水深超過半個輪胎高度。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕受滯留鋒面及西南氣流雙重影響，中央氣象署今(9日)持續發布豪雨特報，經濟部水利署也針對彰化縣多個鄉鎮發布淹水警戒。其中埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉達一級警戒，溪湖鎮與埔鹽鄉列二級警戒。

傍晚5點半左右，正值下班車流尖峰時段，溪湖交流道下方員鹿路一帶，因強降雨導致路面嚴重積水，水深超過半個輪胎高度，不少車輛放慢速度涉水而行，車輪劃過水面掀起陣陣波浪，宛如行駛在小河中，場面險象環生。

有民眾將畫面拍下上傳社群平台，引發熱議，網友紛紛留言：「阿嬤家前有小河」、「彰化又要咕嚕咕嚕」、「根本是水上行舟」。

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水利署指出，埔心、竹塘等雨量站，過去3小時累積雨量均超過120毫米，包括埔心鄉、溪湖鎮、大城鄉及竹塘鄉多個村里與周邊道路已開始積水，提醒低窪地區居民提高警覺，即時因應。

警方表示，由於淹水情況嚴重，已派員前往員鹿路與交流道周邊拉設封鎖線，並引導用路人改道。同時呼籲駕駛行經金馬路、員鹿路等路段時務必減速慢行，切勿強行通過積水區域，以免車輛拋錨或發生危險。

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