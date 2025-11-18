彰化員林吃貨必收藏！「嶼越」帶你品越南街頭味，5小時慢火熬湯、法國麵包、春捲一吃就上癮

在員林這座節奏愜意的城市裡，藏著一間以香氣與時間堆疊出的越南料理新據點—「嶼越」。這家以手作精神為核心的越式料理餐廳，從湯頭、麵包到沾醬，每道料理都像慢火熬煮的故事，讓人一吃就愛上，來過一次就難以忘懷。

「嶼越」的招牌湯頭是餐廳的靈魂所在。廚師選用現撈牛骨，加入香料慢火熬煮五小時，湯色清澈卻富含膠質，入口甘甜溫潤，香氣厚實卻不油膩。牛腱則經過精燉，肉質軟嫩卻帶勁，每一口都能感受到時間的溫度與料理的用心。

春捲雙重選擇，清爽或酥脆都上癮

「嶼越」在春捲的呈現上也下足功夫。清爽的鮮蝦生春捲，用晶透米紙包裹彈牙鮮蝦、香菜與生菜，沾上酸甜花生醬，一口接一口，輕盈爽口；而炸春捲則完全不同，外皮金黃酥脆，內餡多汁飽滿，咬下瞬間香氣爆開，酥香與鮮甜交織的層次，讓人忍不住分享給朋友。這兩種風格的春捲，無論是單吃或搭配湯頭，都能帶來滿滿的幸福感。

經典法國麵包，鹹甜交織的驚喜

如果想嘗試越南法國麵包的魅力，「嶼越」也有令人驚喜的選擇。外皮烤得酥脆、內裡柔軟蓬鬆，夾入手撕牛腱與自製越式醃菜，鹹香酸甜層層交疊，口感豐富。對偏好甜口的客人，抹上煉乳的版本更是午後小確幸，柔軟奶香撲鼻，每一口都像在嘴裡綻放的小幸福。這樣的搭配，不只是味覺享受，更帶有越南街頭的隨性。

手作特調飲品，享用佳餚完美收尾

用餐的最後，別忘了來上一杯「嶼越」自製手作特調飲品。飲品結合熱帶水果的清香與微酸果韻，既清爽解膩，又為整場越式風味體驗畫下完美句點。從餐點到飲品，每一個細節都能感受到餐廳對食材與手作的堅持。

嶼越的異國片刻，邀您一同來嚐鮮

「嶼越」的店名，象徵越南的海島風土，也代表每位客人都能在這裡「越過日常」，找到屬於自己的異國片刻。從湯頭熬煮到麵包出爐，每道料理保留越南街頭的靈魂，又以台灣人的味覺重新詮釋，真實、細膩而溫暖。無論是午後小聚、朋友聚餐，還是想獨享一碗暖湯，「嶼越」都能帶給你一段平靜又美好的用餐時光。

嶼越越式餐廳營業資訊：

營業地址：彰化縣員林市浮圳路二段111號

營業電話：04-8338585

