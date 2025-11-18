彰化員林嚴重車禍！白色轎車連環撞3機車 64歲女騎士遭輾送醫亡

即時中心／潘柏廷報導

彰化縣員林市員鹿路口，今（18）日下午1時許發生一起嚴重車禍！一輛白色轎車不僅沒等紅燈，撞向前方3台機車外，更直接輾過剛倒地的64歲高姓女騎士後肇逃，使得對方當場呈現OHCA，經醫護人員急送醫院搶救，但最終仍宣布不治。

彰化員林新義街與員鹿路口，今日下午1時左右發生一起車禍案件；原先待轉區有3台機車正等紅燈，但後面的白色轎車竟直接往前衝撞，導致機車上的4人受輕重傷。

彰化員林嚴重車禍現場。（圖／民視新聞）

其中，先被車輛猛撞的64歲高姓女騎士，倒地後還直接慘遭車輛輾過，導致對方送醫前已呈現OHCA狀態，緊急送往員基醫院救治，但最終仍回天乏術；目前警方警方已鎖定對象積極查緝中。

