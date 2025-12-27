彰化員林市驚見詭異雙刀男！手持「西瓜刀＋菜刀」逛大街…民眾嚇壞報警

記者吳泊萱／彰化報導

男子手持雙刀在彰化員林市區遊蕩，嚇壞路過民眾。（圖／翻攝畫面）

12月19日，台北捷運發生無差別攻擊案後，網路上陸續傳出恐嚇貼文，導致全台人心惶惶。而在今日（27日）中午11時許，彰化員林市竟有男子持西瓜刀、菜刀在大街上遊蕩，恐怖場景嚇得民眾立刻報警。警方火速趕抵現場將男子壓制逮捕，幸好並未造成人員傷亡，目前警方正在釐清男子持刀動機。

警方獲報火速趕抵現場，以優勢警力逮捕男子。（圖／翻攝畫面）

員林警分局於今日中午11時47分接獲110通報，員林市員水路一段與員林大道路口有男子持刀在馬路上遊蕩，分局立即調派警力到場查緝。員警到場後發現一名30歲簡姓男子，一手持西瓜刀、一手持菜刀在馬路上閒晃，且手腳均有刀傷，立即將人壓制逮捕，幸好無其他人員受傷。

男子手持雙刀逛大街，警方到場發現男子手腳上有刀傷。（圖／翻攝畫面）

警方將簡男帶回所內偵辦，經救護人員到場確認，男子傷勢無生命危險，經治療包紮後並未送醫，全案將依恐嚇危害公眾罪移請彰化地檢署偵辦。

不良行為，請勿模仿！

