彰化員林毒駕男「連撞2車」 民眾肉身攔車被甩開

彰化員林一名張先生騎車外出，結果在路上發現一名駕駛相當可疑，確認是毒駕。（圖／翻攝自員林人大小事臉書）





毒價氾濫，民眾見義勇為。8號晚間8點多，彰化員林一名張先生騎車外出，結果在路上發現一名駕駛相當可疑，開著車門站在車外，整個人一動也不動，他擋在車子前面要報警，以肉身攔車差點被撞倒，雖然車子跑掉了，彰化警方跨縣市追到雲林，抓到44歲的劉姓男子，確認是毒駕。

民眾以肉身攔車，已經打開車門準備抓人，結果駕駛猛踩油門，直接把人甩開，兩名都沒能成功抓人，白車就這樣從大街逃竄。攔車民眾張沅勝說，「他先衝撞我的車子，當時我有閃過，我的腳是有輕微受傷，然後他再倒車後退，又撞後面的車輛。」

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馬路上又出現毒駕，地點在彰化員林市光明街上，8號晚間8點多，民眾張先生騎車外出，路口遇到這名駕駛，行跡相當詭異。

結果張先生把機車擋在車前，準備報警時，駕駛突然開始衝撞，接著再倒車，張先生用肉身攔車，連旁邊貨車駕駛都來幫忙，結果兩個人拉不動駕駛，被他給跑掉。攔車民眾張沅勝表示，「我靠近他並沒有酒味，我應該很確定他有毒駕行為，開他的車門，要拉他下來的時候沒有拉住，被他硬踩油門被他逃脫了。」

雖然人跑了，不過清楚拍下車牌號碼，警方很快就抓到人。莒光派出所所長鐘翊明說，「在雲林縣斗六市查獲該肇事劉姓駕駛到案，經唾液快篩，呈依托咪酯陽性反應。」

果然又是毒駕，男子吸毒後精神恍惚開車亂跑，甚至還當街衝撞車輛，幸好有張先生見義勇為，一邊攔車一邊錄影蒐證，把毒駕男子跟車牌清楚拍下，讓警方有線索追蹤，避免掉悲劇發生。

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吸食毒品，有害身心健康。

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