彰化員林男持雙刀遊蕩 遭警制伏無人傷

男子雙手持刀，在街頭上遊蕩閒晃，由於時間接近中午，又在車來車往街頭，民眾看了嚇一大跳，趕緊通報警方。警方到場後趕緊將他壓制在地，也查扣西瓜刀和菜刀各一把。

27日中午左右，民眾在彰化員林員水路及員林大道口，目擊這名30歲的簡姓男子，大白天出沒街頭，由於之前發生北捷隨機攻擊事件，彰化市幾天前也有民眾酒後持刀，這回又發生這起事件，讓民眾相當緊張。

目擊民眾表示，「我就看他好像跟人家有口角還是怎樣，刀拿在手上，真恐怖，客人嚇了一大跳。」

彰化員林警分局副分局長蕭志旺說明，「本分局調派線上警力前往查處，在員林市員林大道二段556號前，發現1白色上衣男子 ，手持西瓜刀四處遊走，經員警以優勢警力圍捕，當場逮捕30歲簡姓男子。」

警方表示，除了簡姓男子自身手腳有刀傷，所幸沒有其他人員受傷，至於他持刀的原因，還要後續調查了解，但拿刀在街頭遊蕩的行為已經讓人心生恐懼，警方也以涉嫌恐嚇危害公眾罪，將他移請彰化地檢署偵辦。