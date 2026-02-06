彰化員林石笱排水6.2公里堤岸道路改善工程動土
【記者林玉芬/彰化報導】員林市公所6日舉辦「員林市石笱排水堤岸道路等級路面改善工程」開工動土典禮，縣長王惠美、員林市代理市長賴致富與各級民代應邀與會。
王惠美表示，石笱排水整治，總長約21公里，歷經15年，縣府111年將這段水防道路提升為一般道路，希望保障鄉親行車安全且提升整體通行環境，從前市長游振雄到現在的員林市代理市長賴致富，兼顧原有的水防功能，進一步提升石笱排水兩側道路改善工程約3.1公里，兩側總長度共約6.2公里，縣府與市公所經多次討論後，共同來完成，縣市合作與府會齊心推動地方建設的決心，未來設置交通安全標線標誌，完工後不僅改善路面平整，也讓大家行的更加安全。
代理市長賴致富表示，過去這段堤岸道路很多用路人在開車時很危險，特別是在橋梁銜接處就像坐雲霄飛車落差很大，還有因為斷差，很多機車也是稍微偏一下，就倒下容易發生危險，這次工程將大村鄉賜福橋至員林市五汴橋兩堤岸道路順平，讓大家行的更安全。
賴致富指出，這項改善工程，不僅是大家引頸期盼，也承接前員林市長游振雄之前的任務，工程總工程經費4,656萬元，特別感謝王惠美縣長及縣議會的支持，縣府補助2,000萬元，以及員林市民代表會的全力支持，員林市公所自籌2,656萬元，這段道路由水防道路提升為一般道路後，道路總長6.2公里，讓鄉親更為安全更加便利。
