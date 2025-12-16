彰化員林181戶中央社宅動土 估2029年完工

（中央社記者鄭維真彰化16日電）國家住都中心於彰化縣推動社會住宅，繼彰化市、和美鎮後，今天在員林市舉行社宅動土典禮，規劃181戶、2029年完工，為南彰化首座動工的中央社宅，明年度溪湖鎮社宅也將接續動土。

國家住宅及都市更新中心今天下午舉辦「靜修好室A、B」社會住宅新建統包工程動土典禮，內政部常務次長吳堂安、民進黨立委陳素月及黃秀芳、國家住都中心董事長花敬群、彰化縣政府工務處長許俊宏等人出席。

國家住都中心表示，中央興辦社會住宅累計共6萬9579戶，其中員林社宅為全台第133案動土，位於靜修路及萬年路口；為滿足城市公益需求，導入托嬰中心與活動中心，15分鐘內可抵達台鐵員林車站、員林轉運站、員林市公所、傳統市場、商店、員林基督教醫院、學校等，生活機能便捷。

國家住都中心指出，員林市社宅興建2棟，分別為A棟地上9層及地下3層、B棟地上10層及地下3層，套房型約8至10坪95戶、二房型約16至18坪69戶、三房型約22至24坪17戶，共有113席汽車、272席機車車位，統包工程總費用新台幣11億3640萬元。

吳堂安致詞時說，落實居住正義，社會住宅是其中一環，另有租金補貼、包租代管，希望提供更多供給總量，同時也藉由青年婚育租屋協助專案等多元措施，照顧各年齡層需求。

國家住都中心在彰化縣推動4案共634戶社宅，包括北彰化地區興建中的彰化市「學士安居」、和美鎮「德美好室」，今天動土的員林市「靜修好室A、B」，以及預計明年度動土的溪湖鎮「溪湖好室」。（編輯：陳仁華）1141216