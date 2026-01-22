彰化員林3月推家用廚餘機推廣補助！最高5000元

各縣市陸續推出廚餘機補助措施，防堵非洲豬瘟疫情，彰化縣員林市也跟進，3月起開放申請「家用廚餘機推廣補助」，包含3款機型，若滿足1條件，最高可獲補助5000元。

彰化縣員林市公所3月起開放申請「家用廚餘機推廣補助」。（示意圖／中時／孫英哲攝）

彰化縣員林市公所表示，凡戶籍為員林市的民眾，每戶可補助1台家用廚餘機，可申請補助經費30％，如持有員林幸福卡，可申請40％，最高補助5000元。需注意的是，不受理公司行號、機關、學校等非自然人申請。

可申請補助的機型為生物分解型、乾燥處理型、混合處理型等3款，且限制在廚餘機機體購置費用，另2款機型「粉碎型」、「冷藏冷凍型」，以及機器相關耗材與額外加購商品等不予補助。

員林市公所進一步說明，「生物分解型」為利用微生物菌種分解廚餘，「乾燥處理型」以熱能或送風烘乾廚餘水分，「混合處理型」則是結合生物分解或乾燥處理機能等功能。使用家用廚餘機有助於從源頭減少廚餘和垃圾量，改善廚餘衍生的環境衛生與相關不便性等問題。

申請時間自115年3月2日起開放至3月16日，如果申請案件件數補助金額總額超過預算金額50萬元，則在4月9日於官網公布抽籤名單、時間及方式。

機器售價方面，據《中時新聞網》，有家電賣場業者指出，乾燥處理型廚餘機是目前最受歡迎款式，日本製的價格約2萬元左右，其餘約為1萬元。

