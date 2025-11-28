彰化唾液快篩8天抓4毒駕 2印尼移工毒駕落網成首例

彰化縣警察局配合警政署政策，自20日起，以唾液毒品快篩試劑執法，8天內已查獲4起毒駕案件。其中鹿港警分局25日攔查2名印尼籍移工時，透過快篩檢測呈陽性反應，成為北彰化地區，首起透過快篩抓獲的毒駕案例，警方更在車內起出安非他命等毒品，清查發現2人皆因毒品案遭通緝中。

唾液快篩上路，彰化警方查緝毒駕大有斬獲，8天內共破獲4件毒駕案件。（圖／警方提供）

溪湖分局埔東派出所長李孝禹及警員陳柏叡21日，於埔鹽鄉中正路，發現1名騎機車的男子精神恍惚，攔查後以唾液毒品快篩試劑初篩，結果呈三級毒品卡西酮陽性反應。該名男子坦承施用毒品咖啡包後騎車，成為彰化警方首起以唾液毒品快篩試劑查獲的毒駕案。

鹿港分局頂番派出所長李柏勳及警員潘辰奕，25日深夜，在鹿港鎮彰頂路某超商前，發現1輛自小客車未依規定使用燈光，開啟霧燈行駛。盤查時發現車上2人為印尼籍移工，副駕駛座移工身下椅墊，藏有夾鏈袋分裝的多包毒品，右車門置物架還有電子菸彈。警方在車上查獲安非他命12包、電子菸彈2顆、卡西酮咖啡包11包及電子磅秤等證物，當場對駕駛實施唾液毒品快篩檢測，呈陽性反應。

警方調查發現，該2名印尼移工疑誤交損友而染上毒癮，甚至分別遭台中及苗栗地檢署，以恐嚇取財罪名發布通緝。彰化縣警察局表示，目前以唾液毒品快篩試劑執法至今，彰化、員林、鹿港、溪湖等分局，各查獲1件毒駕案。

彰化鹿港2名印尼籍移工毒駕被逮，成為北彰化毒駕首例。（圖／警方提供）

鹿港警分局指出，依道路交通管理處罰條例規定，駕駛人毒品反應呈陽性上路，將面臨新台幣1萬5000元至12萬元罰鍰，車輛當場被扣，駕照也會被吊扣。如因毒駕造成他人重傷或死亡，駕照會遭直接吊銷，終身不得再考，若駕駛人拒測，可直接開罰18萬元並扣車，若後續尿液仍被驗出毒品反應，就會依公共危險罪移送。警方呼籲民眾切勿施用毒品，不要心存僥倖。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

