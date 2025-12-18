彰化啃老逆孫當街毆打失智嬤！「討不到錢」下毒手…畫面曝光惹眾怒

記者吳泊萱／彰化報導

彰化26歲逆孫無業啃老，因要不到錢，當街痛扁失智嬤。（圖／翻攝自伸港小鎮臉書）

彰化伸港鄉發生惡劣家暴案，一名26歲柯姓男子無業在家啃老，長期向失智的75歲阿嬤要錢，結果昨日（17日）晚間，柯男討錢失敗，竟對阿嬤拳腳相向，當街巴頭、扯髮，接著又拿安全帽猛撞阿嬤頭部，還連揮4拳，阿嬤當場痛得倒地不起。事後附近住戶將施暴影片PO上網，引起公憤，警方表示已介入調查，全案將依傷害直系尊親屬及家暴法偵辦。

監視器畫面拍下，17日晚間7時許，穿紅外套的陳姓阿嬤（75歲）走在路邊，柯姓孫子（26歲）騎車尾隨在後，趁阿嬤不注意，從後方伸手巴頭，阿嬤痛得摀住頭不斷表示身上沒錢，接著繼續往前走。

26歲逆孫要不到錢，對阿嬤拳腳相向，拿安全帽狠敲阿嬤頭部。（圖／翻攝自伸港小鎮臉書）

沒想到，孫子柯男仍不罷休，再度上前猛扯阿嬤頭髮，將人拉回車邊，先以安全帽猛撞阿嬤頭部，接著又朝阿嬤的頭連揮4拳，一連串攻擊導致阿嬤當場摔倒，痛得躺在地上不斷掙扎。此時正好有民眾路過，發現柯男欺負阿嬤，氣得上前制止對方，並打電話報警，柯男這才騎車離去。

75歲阿嬤不堪逆孫毆打，痛得倒地掙扎。（圖／翻攝自伸港小鎮臉書）

事後附近民眾將柯男虐打阿嬤的影片PO上地方社團，畫面曝光引起公憤，網友紛紛撻伐男子欺負老人家，簡直喪盡天良，應該抓去關！

警方循線追查，找到施暴的柯姓男子，發現柯男無業在家啃老，缺錢花用就找失智的阿嬤要錢，結果昨天晚上柯男來要錢時，阿嬤身上剛好沒錢，柯男竟心生不滿，對阿嬤拳腳相向。

警方聯絡柯父確認狀況，柯父表示阿嬤身上並無傷勢，但因阿嬤失智無法自行製作筆錄，將等柯父下班後再帶阿嬤到警局報案，全案將朝傷害直系尊親屬未成傷罪、違反家暴法等進行偵辦。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

