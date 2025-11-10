▲彰化問題蛋場未檢出違規成分，持續追查「毒雞蛋」可能汙染來源。（示意圖／AI生成圖片）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣一處畜牧場出貨的雞蛋被檢出芬普尼代謝物超標，彰化縣動物防疫所於11月5日接獲衛生單位通知後，立即對該養雞場實施移動管制，並於6日及7日分別管制241箱與177箱，共計418箱雞蛋，同時也會同畜產單位進行雞蛋及飼料採樣檢驗。11月7日出爐的檢驗結果均未檢出違規成分，相關資料已提供衛生單位審查，並於8日獲准解除該養雞場的移動管制。

彰化縣動物防疫所指出，這座養雞場是屬於傳統的養雞場，飼養4萬9,000隻蛋雞，於11月6日進場蒐查時，並未發現相關疑似藥品，動防所將持續稽查瞭解，希望飼主據實以告，一起努力把有可能的汙染來源找出，避免類似情形再發生。如果檢驗出蛋品中含有疑似藥品，將依《動物用藥品管理法》進行裁罰，罰鍰金額介於6萬至30萬元之間。

彰化縣動物防疫所表示，因畜牧場周邊有稻田農地，近期相關單位也會前往調查，釐清是否有使用那些可能造成汙染的可能。農政單位或衛生單位也會不定期到養雞場做稽查抽驗，去年抽查391場，今年為183場，目前抽驗皆無發現問題，目前在市面上流通的雞蛋，大家都可以安心使用。

農業處表示，目前彰化雞蛋都有溯源管理，不過這次單一案例中的廠商，並不是「彰化優鮮」認證的業者，所以提醒消費者，如果想要選購安全、優良的雞蛋，可以認明「彰化優鮮」品牌。「彰化優鮮」會為大家嚴格把關，在3章1Q認證制度下，包括有機、產銷履歷、CAS以及溯源等部分，都會全面檢驗。在溯源部分，也會委託第三方檢驗單位檢測是否有農藥殘留。因此，只要看到貼有「彰化優鮮」認證標章的雞蛋，消費者就可以放心選購、安心食用。

衛生局表示，本次預防性下架雞蛋有8成來自大型通路商，已於11/5通知業者清查下架，停止販售，其餘散蛋由各縣市追查中。民眾家中庫存的雞蛋，可透過雞蛋上的溯源碼「I47045」辨識是否為本次應下架回收之蛋品，如為批號為I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C及47045-251103C之蛋品，請消費者停止使用，並憑原交易完整發票，至當時購物的分店辦理退貨。

衛生局指出，另選購時，民眾可透過雞蛋溯源碼選購產品。應下架回收之產品，後續會依食品安全衛生管理法監督洗選場及畜牧場進行銷毀；檢出芬普尼超量部分，將依調查結果，依食品安全衛生管理法處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。縣府將持續執行市售雞蛋農藥殘留之抽驗，確保食品安全，讓民眾可安心選購。