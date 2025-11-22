彰化啟動芬普尼全面監測！首波15場高風險蛋場：全部未檢出

彰化縣政府採檢15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，檢驗結果今日出爐，全部均為未檢出。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼後，縣府為掌握全縣蛋雞場芬普尼殘留情形，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，本月20日採檢15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，縣府表示，檢驗結果今日出爐，全部均為未檢出，其餘畜牧場仍將持續採樣監測。

彰化縣目前共有933場蛋雞場，蛋雞在養量超過2081萬隻，產量占全國近5成，為全國最大雞蛋產區，在文雅畜牧場雞所產雞蛋被檢出芬普尼超標後，縣府為確保生產端安全無虞，也提升民眾對縣內雞蛋產品信心，自11月中旬起至12月底止，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。

芬普尼全面採樣監測專案，首波鎖定曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場及大型蛋雞場共34家，分20、21兩日採檢，20日由農業處及動防所人員先前往15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體各15件，總計60件樣品，並在21日早上送驗，縣府表示，檢驗結果22日出爐，皆為未檢出，顯示第一階段高風險場蛋品安全無虞。

動物防疫所提醒，芬普尼禁止使用於蛋雞，違反者將依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，請業者切勿心存僥倖，亦切勿使用來源不明的動物用藥。縣府也強調，將持續強化相關監測與管理工作，請業者共同配合動物用藥規定，確保縣內蛋品衛生與民眾食用安全。

