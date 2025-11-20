彰化啟動芬普尼監測 先採樣15家高風險蛋雞場

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼超標，彰縣針對蛋雞場進行全面監測，動防所等單位今天先前往曾被驗出使用動物用藥的15家高風險蛋雞場，採樣雞蛋、羽毛等，結果最快明天出爐。

彰化文雅畜牧場生產的雞蛋被檢出芬普尼超標，部分問題雞蛋流出到台中市及新北市，彰縣府日前已銷毀畜牧場內25萬顆雞蛋；為解除民眾疑慮，彰化縣長王惠美也要求彰化縣動物防疫所及彰化縣政府農業處等單位，展開全面監測專案，針對縣內933家蛋雞場進行採樣檢測。

彰縣府發布新聞稿說明，動防所等單位會同彰縣府政風處，上午前往15場曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，針對場內的雞蛋、羽毛、飼料及飲水等項目採樣檢測。

縣府指出，蛋雞場如被驗出芬普尼，蛋雞場將進行移動管制，禁止雞蛋及雞隻流出，並擴大針對不同雞舍批次採樣，持續監測污染範圍，同時調查污染源。

王惠美說，為保護彰化縣雞蛋產業，全面採樣檢測工作預計在年底前完成，明年起也將展開不定期採樣檢測，守護食品安全。（編輯：謝雅竹）1141120