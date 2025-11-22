彰化啟動芬普尼監測 首梯次15場蛋雞場未檢出 (圖)
彰化縣政府針對全縣蛋雞場監測芬普尼，首梯次15場高風險蛋雞場抽檢結果都未檢出。（彰化縣政府提供）
中央社記者吳哲豪傳真 114年11月22日
其他人也在看
全國南區社區環教成果展 葉俊宏盼落實淨零綠生活
（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）全國南區社區環境教育成果展今天在嘉義縣舉行，縣長翁章梁在現場拍賣檜木再生家具，造成搶購。環境部政務次長葉俊宏表示，落實淨零綠生活，從社區在地的驅動非常重要。中央社 ・ 12 小時前
新竹耶誕歡樂公益市集12/13登場 (圖)
新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園合作發起耶誕小鎮歡樂公益市集，12月13日將登場。縣府社會處22日表示，市集所募得善款將專款挹注竹縣社會救助金專戶。中央社 ・ 12 小時前
竹縣警威力路檢 竊嫌藏毒唾液快篩揪出毒駕
竹縣橫山分局芎林分駐所員警於21日深夜執行巡邏勤務時，在芎林鄉三民路與竹22線發現一名騎乘機車男子形跡可疑，該男外貌特徵與近期轄區竊盜案件嫌疑人相符，員警上前攔查。過程中，於曾姓男子隨身物品內查獲海洛因毒品一包，當場依毒品危害防制條例現行犯將其逮捕。「唾液毒品快篩檢測」經測試，呈現嗎啡和安非他命陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款告發，移送新竹地檢署偵辦。新竹縣警察局長林建隆表示，宣示執法決心，21、22日連續2日執行防制毒駕、酒駕及飆車三合一專案威力掃蕩勤務，在縣內重要路口擴大執行路檢，共設置 7處路檢組與 32處守望組，動員 134名警力展開高強度攔查，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測，如快篩結果呈陽性反應，將依「道路交通管理處罰條例」開單舉發，並當場移置保管車輛，以達「人車分離」，展現「毒駕零容忍」執法決心，該試劑未來將全面運用於路檢及取締危險駕駛勤務中，強化查緝毒駕的即時性與準確性。※【台灣好新聞】提醒您： 少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(08台灣好新聞 ・ 12 小時前
彰化啟動芬普尼監測 15家高風險蛋雞場都未檢出
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣政府針對全縣蛋雞場監測芬普尼，首梯次15場高風險蛋雞場抽檢結果今天出爐，包括15件雞蛋、15件羽毛、15件飼料及15件廠內用水，總計60件樣品都未檢出芬普尼。中央社 ・ 12 小時前
耶誕歡樂市集12/13登場 募資挹注竹縣弱勢
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園合作發起耶誕小鎮歡樂市集，將於12月13日登場，社會處今天說，此次市集募資將專款挹注竹縣社會救助金專戶，應用於急難生活扶助等。中央社 ・ 12 小時前
檢銀聯防預警打詐守護民眾財產 台高檢兆豐金簽合作意向書
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 為協助金融機構精準阻詐，並預警保護民眾財產，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署日前與兆豐金融控股股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，向行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，以「加強被害保護」為目標，並透過「跨機關合作及公私協力」，共同抑制詐欺犯罪邁進。 法務部長鄭銘謙表示，詐欺是全民公敵，有賴跨機關合作...匯流新聞網 ・ 12 小時前
最強銀髮換數師！彰化拉密大賽500人動腦 最大年齡差祖孫檔成亮點
老小一起來動腦！彰化「銀髮換數師─拉密大賽」今日登場，吸引全縣500位長者與祖孫一起來參賽，其中有5位高齡 90歲以上的長輩同樂，其中年齡差最大的祖孫拍檔相差79歲，江悅阿嬤說，兩個頭腦一起動腦，可以把牌組出的更完美；祖孫同樂的畫面，成為現場最溫馨的亮點。中時新聞網 ・ 14 小時前
長壽天然農場：今年不賣友善石虎柳丁給大苑子
（中央社記者吳哲豪南投縣22日電）手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，今年不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。中央社 ・ 12 小時前
影/淡水KTV慶生趴變推筒子聚賭 12人連同蛋糕打包警局續攤
新北市淡水區一間連鎖KTV21日晚間發生荒唐插曲，12名男女國中同學，原本相約為張姓女子舉辦慶生聚會，卻因4名男子在包廂內以麻將「推筒子」賭博，遭淡水警分局員警臨檢時當場查獲，包括壽星在內的12人全數被帶回警局，連生日蛋糕都來不及切就得打包帶走。中天新聞網 ・ 12 小時前
王子 小杰接連出事...威廉出面道歉了！ 私下打氣互動曝光 自嘲「棒棒堂事多」
王子 小杰接連出事...威廉出面道歉了！ 私下打氣互動曝光 自嘲「棒棒堂事多」娛樂星聞 ・ 12 小時前
新／台中霧峰1人遭撞「顏面撕裂」OHCA送醫搶救 車禍事故釐清中
台中市霧峰區今（22）日下午近4時發生一起重大交通事故！中正路與山腳路口，一名傷者疑在事故中遭猛烈撞擊，臉部出現嚴重撕裂傷，救護人員到場時已無呼吸心跳。消防隊獲報後迅速抵達，將傷者脫困並立刻送往亞洲大學附屬醫院搶救。目前肇事原因與事故細節仍待霧峰警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 15 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 14 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 11 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 20 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前