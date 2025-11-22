彰化啟動芬普尼監測 首梯次15家高風險蛋雞場都未檢出
彰化文雅畜牧場雞蛋爆發芬普尼超標後，彰化縣政府針對全縣蛋雞場監測芬普尼，首梯次15場高風險蛋雞場抽檢結果今天出爐，包括15件雞蛋、15件羽毛、15件飼料及15件廠內用水，總計60件樣品都未檢出芬普尼。
彰化文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼超標（殘留容許量標準0.01ppm），彰化動物防疫所及彰縣府農業處等20日先到曾被檢出藥物殘留的15家高風險蛋雞場，採樣檢測場內雞蛋、羽毛、飼料及飲水等，由政風人員會同全程監督。
彰化縣政府今天表示，抽檢結果全都未檢出，顯示首階段高風險場蛋品安全無虞。
