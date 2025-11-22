彰化啟動芬普尼監測 15家高風險蛋雞場都未檢出

其他人也在看
南市東南地所下月啟動耐震補強工程
臺南市東南地政事務所興建於民國八十四年，雖維護得當，但考量地震頻繁及配合行政院推動公有建築物耐震能力評估補強，經專業團隊建築結構檢測評估後將進行耐震補強工程，去年辦理工程規劃設計，導入霧面、雕花等玻璃材質窗戶，避免鳥類窗殺事故，工程預定十二月啟動、明年七月完工。市長黃偉哲表示，台灣地震頻繁，九二一地震後已大幅修正建築物耐震等設計規定，前所興建的建築物耐震設計標準較低，有耐震能力不足疑慮，實施耐震補強工程，可確保洽公民眾及員工辦公安全無虞。地政局局長陳淑美說，施工期間有所不便，但卻能確保公共建築物及民眾洽公安全，且為減少鳥類窗殺問題，要求設計公有建築時留意防治方法，不僅是對市民安全的承諾，也是對生態保育的重視。東南地政主任林佳樺強調施工期間會盡量降低對民眾洽公影響，確保服務 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
堅尼路改造惹議 3社區委員會24日辦聯合公聽會
市交通局(DOT)在9月提出「堅尼路(Canal St)整體重塑」構想，範圍涵蓋貫穿曼哈頓華埠的全段，引發社區活躍人士激...世界日報World Journal ・ 15 小時前
好消息！彰化15高風險蛋雞場採樣 芬普尼零檢出
彰化縣文雅畜牧場的雞蛋被驗出農藥「芬普尼」，引發民眾關注，縣府農業處與動物防疫所啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，先針對15家過去曾被驗出藥物殘留的高風險雞蛋廠採檢，結果今天（11/22）出爐，雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體均為「零檢出」，縣府將持續擴大監測，確保民眾食用安全。太報 ・ 12 小時前
彰化啟動芬普尼監測 首梯次15場蛋雞場未檢出 (圖)
彰化縣政府針對全縣蛋雞場監測芬普尼，首梯次15場高風險蛋雞場抽檢結果都未檢出。中央社 ・ 12 小時前
全國南區社區環教成果展 葉俊宏盼落實淨零綠生活
（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）全國南區社區環境教育成果展今天在嘉義縣舉行，縣長翁章梁在現場拍賣檜木再生家具，造成搶購。環境部政務次長葉俊宏表示，落實淨零綠生活，從社區在地的驅動非常重要。中央社 ・ 12 小時前
嚴堵芬普尼毒蛋！ 彰化首波15高風險場大抽檢結果出爐
彰化文雅畜牧場被驗出禁用農藥「芬普尼」陽性反應後，縣府立即啟動的「芬普尼全面採樣監測」專案，首波檢驗結果於今（22日）曝光，為食安打下一劑強心針！鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
竹縣警威力路檢 竊嫌藏毒唾液快篩揪出毒駕
竹縣橫山分局芎林分駐所員警於21日深夜執行巡邏勤務時，在芎林鄉三民路與竹22線發現一名騎乘機車男子形跡可疑，該男外貌特徵與近期轄區竊盜案件嫌疑人相符，員警上前攔查。過程中，於曾姓男子隨身物品內查獲海洛因毒品一包，當場依毒品危害防制條例現行犯將其逮捕。「唾液毒品快篩檢測」經測試，呈現嗎啡和安非他命陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款告發，移送新竹地檢署偵辦。新竹縣警察局長林建隆表示，宣示執法決心，21、22日連續2日執行防制毒駕、酒駕及飆車三合一專案威力掃蕩勤務，在縣內重要路口擴大執行路檢，共設置 7處路檢組與 32處守望組，動員 134名警力展開高強度攔查，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測，如快篩結果呈陽性反應，將依「道路交通管理處罰條例」開單舉發，並當場移置保管車輛，以達「人車分離」，展現「毒駕零容忍」執法決心，該試劑未來將全面運用於路檢及取締危險駕駛勤務中，強化查緝毒駕的即時性與準確性。※【台灣好新聞】提醒您： 少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(08台灣好新聞 ・ 13 小時前
為500元報酬害慘自己 詐團車手吃牢飯還需賠587萬
王姓男子當詐騙集團車手，負責面交收取受騙人的投資款，向2名受騙人收587萬元，警方未查獲他的上游詐團，他不但吃牢獄之災，...聯合新聞網 ・ 11 小時前
外交部：我符合CPTPP入會要件 持續戮力爭取支持
跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)日前在澳洲墨爾本舉行第9次執委會，宣布符合入會資格的國家裡沒有包括台灣，原本冀望加拿大與澳洲接續擔任輪值主席的「較好機會」，似乎仍不敵「政治惡意干擾」，不過，外交部強調，仍將與相關部會持續爭取，力促CPTPP儘快展開台灣的入會談判工作，早日加入以共創區域榮景。CPTPP生效至今唯一的新成員英國，遞件申請於2021年2月1日被接受，CPTPP在同年6月就為其成立入會工作小組，2023年7月簽署入會議定書，接著陸續完成各國的批准程序，英國在2024年12月正式加入，整個過程大約歷時3年多。 在英國之後，CPTPP於2024年11月第8次執委會通過成立哥斯大黎加的入會工作小組；2025年11月第9次執委會宣布烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、印尼符合「奧克蘭原則」，並決定先啟動烏拉圭的入會程序。 可先注意已進入入會程序國家的遞交申請日期，哥斯大黎加是2022年8月，烏拉圭是2022年11月；台灣是在2021年9月22日遞交申請函。 CPTPP在2024年通過哥斯大黎加入會工作小組這件事，外交部當時解讀，此舉「排除入會工作小組的成立須依遞件申請順序」，並認中央廣播電台 ・ 12 小時前
新竹耶誕歡樂公益市集12/13登場 (圖)
新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園合作發起耶誕小鎮歡樂公益市集，12月13日將登場。縣府社會處22日表示，市集所募得善款將專款挹注竹縣社會救助金專戶。中央社 ・ 12 小時前
金馬62星光 曾敬驊開心登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，演員曾敬驊（圖）本屆除是頒獎人也是入圍者，將角逐最佳男配角，會前開心在紅毯留影。中央社 ・ 10 小時前
彰化檢測芬普尼專案首波結果出爐 15高風險蛋雞場全數過關
彰化縣文雅畜牧場11月4日被檢出雞蛋殘留農藥「芬普尼」超標，引發市場震盪。全國養雞協會今天（22日）在報紙刊登聲明，呼籲民眾不必因單一事件恐慌，對國產雞蛋仍可放心；彰化縣政府今天也公布「芬普尼全面採樣監測」專案首波結果，第一梯次鎖定的15場高風險蛋雞場，所有檢體皆未檢出芬普尼，縣府強調安全無虞。自由時報 ・ 13 小時前
毒雞蛋禁售令「有縫可鑽」！彰化衛生局長揭制度漏洞 籲中央明訂標準
彰化文雅畜牧場爆出芬普尼雞蛋風波，雖然中央第一時間下令禁售，但逾5萬顆問題蛋卻仍流入台中、新北，引發全台食安恐慌。事件不僅考驗稽查效率，似乎也暴露出台灣雞蛋安全管理在跨部會協作與制度設計上的結構性漏洞，《太報》採訪主管機關農業部、衛福部，及管制第一線的彰化縣衛生局，直指「農政、衛政不同調」恐怕是造成問題雞蛋外流的最大關鍵。太報 ・ 22 小時前
耶誕歡樂市集12/13登場 募資挹注竹縣弱勢
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園合作發起耶誕小鎮歡樂市集，將於12月13日登場，社會處今天說，此次市集募資將專款挹注竹縣社會救助金專戶，應用於急難生活扶助等。中央社 ・ 12 小時前
小黃路口僅按一聲喇叭通過！ 轎車挨撞慘摔落農田
宜蘭冬山鄉 一輛計程車經過路口時，雖然 有按喇叭提醒，卻沒有依規定，先停下確認，就撞上行經十字口的轎車，造成對方 人車摔進田裡，狼狽脫困 ，而肇事的小黃還載著兩名長者//，幸好都沒有大礙。 #宜蘭冬山鄉#路口#喇叭#摔落農田東森新聞影音 ・ 14 小時前
新北統籌分配稅款六都增加最多 卓榮泰籲立院重新審視
《財劃法》爭議持續延燒，21日立法院會三讀通過國民黨提出《財劃法》第16之1條修正案。行政院長卓榮泰22日出席「台61線西濱快速公路平交路口改善計畫新北段」動土典禮時受訪指出，行政院版《財劃法》就是希望中央能協助各縣市均衡發展，新北市統籌分配稅款與一般性補助是六都中增加最多，希望立法院能重新審慎看待院版。中時新聞網 ・ 13 小時前
檢銀聯防預警打詐守護民眾財產 台高檢兆豐金簽合作意向書
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 為協助金融機構精準阻詐，並預警保護民眾財產，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署日前與兆豐金融控股股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，向行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，以「加強被害保護」為目標，並透過「跨機關合作及公私協力」，共同抑制詐欺犯罪邁進。 法務部長鄭銘謙表示，詐欺是全民公敵，有賴跨機關合作...匯流新聞網 ・ 12 小時前
金門表揚志工、為新隊伍授旗 黃碧英一家獲「模範志願服務家庭」
金門縣政府今天在社會福利館慶祝國際志工日暨表揚志工活動，共表揚17個績優志工團隊及271位得獎志工，並為1支新成立志工隊授旗，獲表揚志工中，黃碧英一家都是志工，獲「模範志願服務家庭」殊榮。副縣長李文良說，志工服務促進社會和諧，這樣的氛圍是一種感染力，可以讓大家覺得金門處處有溫暖、有溫度。自由時報 ・ 12 小時前
影/淡水KTV慶生趴變推筒子聚賭 12人連同蛋糕打包警局續攤
新北市淡水區一間連鎖KTV21日晚間發生荒唐插曲，12名男女國中同學，原本相約為張姓女子舉辦慶生聚會，卻因4名男子在包廂內以麻將「推筒子」賭博，遭淡水警分局員警臨檢時當場查獲，包括壽星在內的12人全數被帶回警局，連生日蛋糕都來不及切就得打包帶走。中天新聞網 ・ 12 小時前
長壽天然農場：今年不賣友善石虎柳丁給大苑子
（中央社記者吳哲豪南投縣22日電）手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，今年不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。中央社 ・ 12 小時前