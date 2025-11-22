彰化啟動芬普尼監測 15家高風險蛋雞場都未檢出

跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)日前在澳洲墨爾本舉行第9次執委會，宣布符合入會資格的國家裡沒有包括台灣，原本冀望加拿大與澳洲接續擔任輪值主席的「較好機會」，似乎仍不敵「政治惡意干擾」，不過，外交部強調，仍將與相關部會持續爭取，力促CPTPP儘快展開台灣的入會談判工作，早日加入以共創區域榮景。CPTPP生效至今唯一的新成員英國，遞件申請於2021年2月1日被接受，CPTPP在同年6月就為其成立入會工作小組，2023年7月簽署入會議定書，接著陸續完成各國的批准程序，英國在2024年12月正式加入，整個過程大約歷時3年多。 在英國之後，CPTPP於2024年11月第8次執委會通過成立哥斯大黎加的入會工作小組；2025年11月第9次執委會宣布烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、印尼符合「奧克蘭原則」，並決定先啟動烏拉圭的入會程序。 可先注意已進入入會程序國家的遞交申請日期，哥斯大黎加是2022年8月，烏拉圭是2022年11月；台灣是在2021年9月22日遞交申請函。 CPTPP在2024年通過哥斯大黎加入會工作小組這件事，外交部當時解讀，此舉「排除入會工作小組的成立須依遞件申請順序」，並認

