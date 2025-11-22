彰化啟動蛋雞場芬普尼監測 首波15場檢驗全數過關
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，首波抽驗15處曾有殘留紀錄的高風險場，檢驗結果今（22）日全數「未檢出」，縣府強調將持續監測，守護蛋品安全。
彰化縣文雅畜牧場日前因雞蛋被檢出芬普尼，引起消費者恐慌，也讓食安議題再次成為社會焦點。彰化縣政府為把關「從產地到餐桌」的食品安全，立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，針對縣內933場蛋雞場進行全面清查。
彰化是全台最大產蛋縣，蛋雞在養量達2,081萬隻，產蛋量占全國近五成，一旦食安出現漏洞，影響層面恐遍及全台，因此縣府採取更嚴格的源頭管理措施。
農業處與動物防疫所本月20、21日展開第一階段抽驗，重點鎖定過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場以及部分大型蛋雞場。其中，20日先前往15場高風險場採集檢體，採樣內容包含雞蛋、羽毛、飼料與飲水，4種項目各15件，共計60件樣品，在21日完成送驗。
縣府於今日公布檢驗結果，60件檢體全數「未檢出」，代表首批監測對象蛋品品質合格。縣府表示，這顯示出高風險場已改善用藥管理，也證明強化監督機制的必要性。另一批大型畜牧場的檢體也將於近日陸續送驗並公布結果。
彰化縣是全台雞蛋生產重鎮，每日蛋量供應北中南市場，牽動龐大食品鏈。農業處指出，此次採樣監測並非「例行抽檢」而是「全面普查」，將從11月中旬一路進行至12月底，預計涵蓋所有蛋雞場。除加快採樣速度，縣府也同步要求業者落實用藥紀錄，並加強飼養環境管理。
動物防疫所提醒，芬普尼已明文禁止使用於蛋雞，一旦查獲業者違法使用，將依《動物用藥品管理法》第40條之1第一項處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，情節重大者不排除加強查處次數。防疫所呼籲養禽業者勿使用來路不明藥物，也不要抱持僥倖心態，以免造成蛋品污染而遭重罰並失去市場信任。
縣府表示，彰化身為全國最大蛋庫，有責任提供最安全的蛋品給全台民眾，將持續落實監測、查驗與輔導，讓消費者安心、讓產地更有信心。
其他人也在看
林世賢推「彰化健康蛋」定期採樣檢驗認證標章
【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣長擬參選人林世賢針對近期毒蛋事件引發社會高度不安，在今（21）日表示，此次事台灣好報 ・ 1 天前
彰化啟動芬普尼監測 15家高風險蛋雞場都未檢出
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣政府針對全縣蛋雞場監測芬普尼，首梯次15場高風險蛋雞場抽檢結果今天出爐，包括15件雞蛋、15件羽毛、15件飼料及15件廠內用水，總計60件樣品都未檢出芬普尼。中央社 ・ 20 小時前
嚴堵芬普尼毒蛋！ 彰化首波15高風險場大抽檢結果出爐
彰化文雅畜牧場被驗出禁用農藥「芬普尼」陽性反應後，縣府立即啟動的「芬普尼全面採樣監測」專案，首波檢驗結果於今（22日）曝光，為食安打下一劑強心針！鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
彰化首波芬普尼檢測 全過關
記者吳東興∕彰化報導 彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣蛋…中華日報 ・ 15 小時前
非洲豬瘟心慌慌…廚餘養豬新政策下周出爐 陳駿季：將召集縣市充分檢討
台中梧棲1家養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情，禁廚餘養豬今未解封。農業部長陳駿季今天說，過往政策是「原則禁止」，符合特定條件...聯合新聞網 ・ 6 小時前
毒雞蛋禁售令「有縫可鑽」！彰化衛生局長揭制度漏洞 籲中央明訂標準
彰化文雅畜牧場爆出芬普尼雞蛋風波，雖然中央第一時間下令禁售，但逾5萬顆問題蛋卻仍流入台中、新北，引發全台食安恐慌。事件不僅考驗稽查效率，似乎也暴露出台灣雞蛋安全管理在跨部會協作與制度設計上的結構性漏洞，《太報》採訪主管機關農業部、衛福部，及管制第一線的彰化縣衛生局，直指「農政、衛政不同調」恐怕是造成問題雞蛋外流的最大關鍵。太報 ・ 1 天前
彰化檢測芬普尼專案首波結果出爐 15高風險蛋雞場全數過關
彰化縣文雅畜牧場11月4日被檢出雞蛋殘留農藥「芬普尼」超標，引發市場震盪。全國養雞協會今天（22日）在報紙刊登聲明，呼籲民眾不必因單一事件恐慌，對國產雞蛋仍可放心；彰化縣政府今天也公布「芬普尼全面採樣監測」專案首波結果，第一梯次鎖定的15場高風險蛋雞場，所有檢體皆未檢出芬普尼，縣府強調安全無虞。自由時報 ・ 20 小時前
從咖啡到遊程 阿里山首爾咖啡展吸睛
交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）參與第二十四屆「首爾國際咖啡展」，展期自十一月十九日至廿二日於韓國首爾COEX展館展出並順利落幕。本次以「精品咖啡X品味旅程」為主軸，攜手「鄒築園精品咖啡莊園」、「聯合成青葉咖啡莊園」、「仙井咖啡莊園」三家優質品牌共同呈現阿里山高山咖啡風味。並與來自世界各地的咖啡專業人士及咖啡愛好者共同辦理杯測活動，透過專業感官評鑑，展現阿里山咖啡馥郁香氣、多層次風味與國際級品質，成功吸引眾多韓國民眾、國際買家及業界人士前來交流。阿里山精品咖啡的亮相，也同步帶動國際旅客對阿里山旅遊的高度興趣。許多參觀民眾於品嚐後主動詢問前往阿里山旅遊的最佳季節、交通方式、步道規劃及咖啡莊園體驗等資訊，顯示阿里山自然景觀、森林步道、部落文化及高山農 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
把握黃金週末搶曝光 高市4綠委拚版面行程滿
民進黨高雄市長黨內初選各界關注！時程逐漸逼近，週末成為兵家必爭黃金時段，各路人馬行程滿檔，陳其邁市政行程彩繪輕軌車廂，邱議瑩也來了，直言活動多真的有夠忙。林岱樺則是在旗山展開大造勢，許智傑選在今（22）日成立雄中智庫後援會，賴瑞隆雖沒有公開行程，也在臉書PO出介紹鴨肉美食影片搶版面。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中國對美國稀土出口 升至9個月來最高
（中央社台北21日電）中美兩國元首達成暫停貿易戰協議之際，中國10月對美國的稀土出口量與上月相比大增56%，升至今年1月以來的最高量。中央社 ・ 1 天前
鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出
彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，本月20日先檢...聯合新聞網 ・ 6 小時前
台股急漲急跌 富喬爆違約交割1255萬元
（中央社記者何秀玲台北21日電）台股本週震盪劇烈，櫃買中心今天公告大額違約交割案，由2家券商通報PCB股富喬違約交割事件，金額新台幣1255.72萬元，為今年上櫃公司第11起違約交割案。中央社 ・ 1 天前
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，隨即開除李有財黨籍。不過有粉專起底李有財和高雄市長陳其邁和立委賴瑞隆、許智傑關係，驚呼「最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。中天新聞網 ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 18 小時前