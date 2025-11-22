彰化啟動蛋雞場芬普尼監測 首波15場檢驗全數過關

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，首波抽驗15處曾有殘留紀錄的高風險場，檢驗結果今（22）日全數「未檢出」，縣府強調將持續監測，守護蛋品安全。

彰化縣蛋雞場芬普尼全面採樣監測啟動，第一梯次15場高風險場檢驗結果均為「零檢出」。（彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場日前因雞蛋被檢出芬普尼，引起消費者恐慌，也讓食安議題再次成為社會焦點。彰化縣政府為把關「從產地到餐桌」的食品安全，立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，針對縣內933場蛋雞場進行全面清查。

彰化是全台最大產蛋縣，蛋雞在養量達2,081萬隻，產蛋量占全國近五成，一旦食安出現漏洞，影響層面恐遍及全台，因此縣府採取更嚴格的源頭管理措施。

農業處與動物防疫所本月20、21日展開第一階段抽驗，重點鎖定過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場以及部分大型蛋雞場。其中，20日先前往15場高風險場採集檢體，採樣內容包含雞蛋、羽毛、飼料與飲水，4種項目各15件，共計60件樣品，在21日完成送驗。

縣府於今日公布檢驗結果，60件檢體全數「未檢出」，代表首批監測對象蛋品品質合格。縣府表示，這顯示出高風險場已改善用藥管理，也證明強化監督機制的必要性。另一批大型畜牧場的檢體也將於近日陸續送驗並公布結果。

彰化縣是全台雞蛋生產重鎮，每日蛋量供應北中南市場，牽動龐大食品鏈。農業處指出，此次採樣監測並非「例行抽檢」而是「全面普查」，將從11月中旬一路進行至12月底，預計涵蓋所有蛋雞場。除加快採樣速度，縣府也同步要求業者落實用藥紀錄，並加強飼養環境管理。

動物防疫所提醒，芬普尼已明文禁止使用於蛋雞，一旦查獲業者違法使用，將依《動物用藥品管理法》第40條之1第一項處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，情節重大者不排除加強查處次數。防疫所呼籲養禽業者勿使用來路不明藥物，也不要抱持僥倖心態，以免造成蛋品污染而遭重罰並失去市場信任。

縣府表示，彰化身為全國最大蛋庫，有責任提供最安全的蛋品給全台民眾，將持續落實監測、查驗與輔導，讓消費者安心、讓產地更有信心。