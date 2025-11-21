彰化啟動「芬普尼全面監測」 首批檢測34家超標即公布

彰化縣宣布啟動蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」，首批採檢34家。 圖：彰化縣政府提供

[Newtalk新聞] 彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前被檢出芬普尼超標，引發外界關注。近日彰化縣府啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，首波針對34家高風險或大型蛋雞場進行採樣。檢出芬普尼超標者，縣長王惠美強調將第一時間主動公布。

彰化縣府啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，首波針對34家高風險或大型蛋雞場進行採樣。專案首階段鎖定過去曾檢出動物用藥殘留的蛋雞場。昨20日由農業處、動物防疫所及政風處人員，前往15家高風險雞場採檢雞蛋、飼料、羽毛及飲水等項目樣本；今21日將再採檢19家，盼精準掌握生產端狀況，確保農產品來源安全。

縣長王惠美表示，凡檢出芬普尼超標者，縣府將主動公布，全面篩檢完成後，也會持續不定期抽檢。動防所說明，一旦後續檢驗呈陽性，農政、防疫與衛生單位將立即啟動管控措施，將第一時間啟動移動管制，包括禁止該場雞蛋及雞隻移動流出、針對不同雞舍批次擴大採樣，並同步調查場內可能的汙染來源。

農業處也將擴大抽驗周邊環境土壤、飲水及飼料來源，避免環境交叉汙染。縣府強調，全案將依據科學數據與風險評估穩健推動，儘速釐清汙染來源，防止不合格蛋品流入市面。









