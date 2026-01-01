彰化喜迎元旦！永靖3500人路跑 溪州健行賞花海

永靖鄉元旦路跑活動登場，鄉長魏碩衛（左七）等人為參賽者加油打氣。（永靖鄉公所提供／葉靜美彰化傳真）

南北彰化喜迎元旦，走不同風格，彰化縣政府在鹿港舉辦元旦升旗典禮，走文化風，安排了老街踩街活動，南彰化迎元旦，則走健康風，永靖連續40年在元旦升旗典禮後舉辦路跑活動，吸引各地3500名跑者參與，溪州鄉則安排了全程約五公里的健行活動，讓大家一起迎接新的一年，也迎向健康。

永靖鄉元旦路跑活動由超跑與重型車隊領航出發，吸引眾人目光。（永靖鄉公所提供／葉靜美彰化傳真）

永靖鄉元旦路跑活動設有7個組別，包括11公里的社會男子組、社會女子組、國中男生組，以及6公里的國小男生組、國小女生組、長青男子組與長青女子組，吸引不同年齡層3500名民眾參與，各組前十名可獲得1000元至300元不等獎金，活動由超跑與重型車隊領航出發，沿途更設置25處加油站，提供茶水與點心補給，讓每位跑者在加油聲中充滿動力。

鄉長魏碩衛感謝頂新和德文教基金會自107年起開始贊助起跑拱門，至今已連續第九年，持續支持永靖在地活動，今年特別邀請味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員心璇、小蛙、群群帶來精彩的開場舞表演，讓現場活力四射。

溪州鄉元旦健行吸引逾千名親子參加。（溪州鄉公所提供／葉靜美彰化傳真）

溪州鄉元旦健行沿途可欣賞油菜花海、波斯菊花海等農村風光。（溪州鄉公所提供／葉靜美彰化傳真）

溪州鄉則有1000餘位親子參加鄉公所舉辦的元旦升旗典禮暨親子健行活動，5公里路程，沿途行經溪州公園、溪州森林公園及后天宮等景點，還可欣賞油菜花海、波斯菊花海等農村風光，體驗在田野健行的樂趣，還有社區社團所準備的5站補給點，提供炒麵、補湯、麵線糊及茶葉蛋等熱食免費供大家享用，補充熱量，讓大家元氣滿滿。

除了元旦升旗典禮暨親子健行活動外，公所也舉辦了環保造型競賽活動，鄉長江淑芬表示，環保造型有54位民眾報名參加競賽，大小朋友們絞盡心思，發揮創意精心布置環保造型，由全體健行民眾進行票選，最終由葉秋金、陳鈺屏、鄭雅文抱走前三名，此外還有摸彩活動，獎品有50吋液晶電視、冰箱等好禮，保證不虛此行。

