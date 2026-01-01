彰化喜迎6位元旦寶寶 4男2女搶頭香報到

彰化基督教醫院到今日中午為止，迎來3位元旦寶寶。（彰基醫院提供／葉靜美彰化傳真）

喜迎元旦寶寶！許多地方舉辦升旗典禮開心迎接新年第一天，彰化基督教醫院及彰濱秀傳醫院今日上午也有6位新生寶寶要來一起迎接新年的到來，兩院各有3名新生兒來報到，性別剛好都是兩男1女，其中，彰基有2名產婦自然產，1男1女兩位寶寶自己選時辰，更令人驚喜，另還有6位產婦待產中，預計今日誕生元旦寶寶。

彰基醫院至今日中午，共迎來3位新生兒，2名男嬰都是第一胎，其中1名自然產、另一男嬰剖腹產，唯一的女嬰則為第二胎，為自然產，1男1女兩寶寶自己選了元旦來報到，讓父母相當驚喜，彰基表示，目前還在待產的產婦有6位，若順利的話，今年的元旦寶寶預計有9位。

彰化秀傳醫院雖至中午仍未迎來元旦寶寶，但彰濱秀傳也有2男1女共3位寶寶來報到，3名都是部腹產，其中1名男嬰出生重量5215公克，讓喜迎第一胎的新手爸媽相當開心，院方表示，目前沒有產婦待產。

