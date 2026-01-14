彰化噁鄉代合照伸狼爪！15歲少女慘遭摸腰襲臀…私下和解換不起訴

記者吳泊萱／彰化報導

彰化埔鹽鄉某鄉代趁考生祈福合照時，對國3女學生摸腰襲臀，引起地方譁然。（示意圖／翻攝自photoAC）

彰化埔鹽鄉一名鄉民代表去年參加某宮廟舉辦的考生祈福活動時，遭家長指控對國3女學生摸腰襲臀，家長氣炸報案，檢方勘驗現場畫面後，依性騷擾防治法起訴該鄉代。隨著案件進入彰化地院審理，鄉代與被害學生家長達成和解，家長撤回告訴，最終法院裁定公訴不受理。

回顧案件發生經過，2025年4月25日，彰化埔鹽鄉一所國中3年級師生前往宮廟舉辦考生祈福儀式，學生家長指控，在合照期間，一名鄉代對女學生伸狼爪，還引起目擊學生騷，事後家長提告，怒批該鄉代連15歲小女生都覬覦，已對孩子們造成深刻傷害。而遭指控的鄉代，當時堅決否認，還揚言要到順天宮「斬雞頭」，要在神明面前自證清白，但後來因輿論越演越烈，最終並未實行。

廣告 廣告

全案移交彰化地檢署偵辦，於去年10月偵結起訴，檢方勘驗監視器及相關目擊者證詞，認定鄉代在合照時，趁被害女學生來不及反應，以右手觸摸被害人腰部、臀部，依性騷擾防治法起訴。

案件進入法庭審理階段時，鄉代與被害學生家長達成和解，家長最終撤回告訴，由於性騷擾防治法屬告訴乃論，法院因此裁定公訴不受理。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

喊自提國防特別條例版本 她揭黃國昌目的：逆行兩年條款續命留立法院？

戴口罩、安全帽提款「ATM會嗶嗶叫」！金管會回應了

趙文安專挑已婚富商「想玩嗎」？律師挖與男星合照 痛批：沒邊界感

無繩赤手攀登101！Netflix「全球直播」預告曝光 他親口認：習慣了恐懼

