彰化國宅大掃除 設"惜福專區"開放民眾尋寶

中部中心/李文華 彰化報導

即將迎接新年，家家戶戶忙打掃，在彰化員林國宅，這個巨型社區，以往總因為堆置大量廢棄物，而上媒體版面，不過這幾年，清潔隊有大型傢俱清運點，另外還有傢俱媒合區，讓"惜福"傢俱再回收給需要的人使用！





彰化近千戶國宅大掃除 設「惜福專區」開放民眾尋寶

員林國宅有回收媒合專區。(圖/李文華攝)

垃圾，夾掉，舊的不去，新的不來！等等，你眼中的垃圾，可能是我認為的寶貝，合用，就有價值！這邊翻，那邊找，這裡有一個專用的家具媒合區，只要是民眾丟棄出來的，另外的人覺得有需要，就可以免費帶走！

廣告 廣告

彰化近千戶國宅大掃除 設「惜福專區」開放民眾尋寶

員林國宅有回收媒合專區。(圖/李文華攝)位在員林市中心，員林國宅屬於巨型社區，總戶數大約940戶左右，以往過年前，總有民眾在國宅外任意棄置大型家具等廢棄物，每每形成驚人的垃圾山。員林市公所清潔隊，這幾年來都設置大型家俱清運點，另外還讓可用的傢俱，再回收給需要的人使用！

還有其他鄉鎮民眾，特別開車來尋寶，為垃圾減量做出貢獻，讓有緣人幫助這些用品重獲新生！





原文出處：彰化近千戶國宅大掃除 設「惜福專區」開放民眾尋寶

更多民視新聞報導

貴金屬價格驚驚漲 央行全面下架歷年生肖套幣封貨不賣了！

老闆掃地「掃出黃金粉」價值911萬元！同業不忍了爆真相

不鏽鋼鍋具也會出問題？ 醫揭5情況恐「慢性鉛中毒」：別接觸酸性、高溫

