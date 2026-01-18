彰化國際賽車節 278台車同場競技引爆熱潮
【記者林玉芬/彰化報導】2026彰化國際賽車節由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦，17日、18日在田中高鐵彰化站區熱鬧展開。18日開幕式，縣長王惠美為參賽選手加油打氣，現場有方程式賽車的競速表演及滑步車趣味競賽。
今年278台車同場競技，較去年約250個隊伍成長不少，其中最年輕17歲選手林永程，車技純熟具有專業架勢。現場人山人海，聚集不少美食攤販，讓遊客在欣賞車技同時也能品嘗彰化在地美食。
王惠美表示，邁入第5年國際賽車節，今年規模再創新高，匯集超過數百位國內外頂尖車手同場較勁，吸引數萬名車迷與民眾湧入田中站區。彰化是重要的傳產與農業大縣，聚集許多汽車零組件產業的重要城市，透過國際賽車節運動賽事，結合地方產業、農業與觀光，展現彰化豐富的文化底蘊，感受競速激情的同時，也能認識彰化豐富多元的城市風貌。
議長謝典霖表示，希望透過賽車節活動邀請大家蒞臨彰化，認識彰化產業特色，歡迎全國的運動愛好者，來彰化看賽事、吃美食、賞美景。
彰化國際賽車節是台灣最具代表性的城市封街賽事，賽道採用U型反覆式賽段設計，大幅提升過彎技巧與操控難度，不僅全面考驗車手實力，也讓現場觀眾能清楚欣賞高速進出彎的精彩瞬間，整體觀賞性全面升級。近距離感受引擎轟鳴、輪胎摩擦與高速過彎交織而成的極限震撼。
