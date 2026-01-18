彰化國際賽車節 278輛競技

二０二六彰化賽車節熱鬧開幕，引爆城市賽道熱潮。(彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦的二０二六彰化國際賽車節活動，十八日在田中高鐵彰化站區舉辦開幕式，現場有方程式賽車的競速表演及滑步車趣味競賽，讓站區周邊道路頓時化身城市賽道，引爆競速熱潮。

今年有二七八輛車同場競技，相較於去年約二百五十個隊伍成長不少，其中最年輕是十七歲選手林永程，車技純熟具有專業架勢。現場人山人海，聚集不少美食攤販，讓遊客在欣賞車技同時也能品嘗彰化在地美食。

縣長王惠美表示，國際賽車節今年邁入第五年，規模再創新高，匯集超過數百位國內外頂尖車手同場較勁，並吸引數萬名車迷與民眾湧入田中站區。透過國際賽車節這項全台知名的運動賽事，結合地方產業、農業與觀光，展現彰化豐富的文化底蘊。讓更多朋友在感受競速激情的同時，也能認識彰化豐富多元的城市風貌。

議長謝典林表示，希望透過賽車節活動邀請大家蒞臨彰化，認識彰化產業特色，歡迎全國的運動愛好者，來彰化看賽事、吃美食、賞美景。

彰化國際賽車節是台灣最具代表性的城市封街賽事，賽道採用的「Ｕ型反覆式賽段」設計，大幅提升過彎技巧與操控難度，不僅全面考驗車手實力，也讓現場觀眾能清楚欣賞高速進出彎的精彩瞬間，整體觀賞性全面升級。近距離感受引擎轟鳴、輪胎摩擦與高速過彎交織而成的極限震撼。

城市暨觀光發展處表示，活動不僅止於賽車競技，更結合農業、產業與觀光，打造城市型賽車嘉年華。另規劃多元展區，展現產業能量，打造以美食、農業、汽車、旅遊為多元主題的活動，進而帶動觀光產業發展。