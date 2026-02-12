彰化土石方堆置場公聽會爆衝突 民眾質疑毀石虎棲地 批程序瑕疵

彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案12日舉辦公聽會，民眾會前表達反對立場。（葉靜美攝）

彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案公聽會，縣議員楊子賢試圖站上會議桌陳抗。（葉靜美攝）

彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案今日舉辦公聽會，由於民眾質疑該區為石虎活動熱點，且屬山崩地滑敏感區不適宜開發，且若有非法土方進入，將汙染土地及水源，與會者提出會議程序有瑕疵、搶走麥克風，試圖阻擋會議進行，會中引爆數波推擠衝突，縣府表示，會議中民眾發言及書面意見，將完整記錄並依規定送交主管機關，作為後續環評審查參考。

花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發計書第二階段環境影響評估公聽會今日在花壇鄉公所3樓會議室舉辦，自救會成員及彰化環盟等百人到場表達反對立場，立委陳素月、縣議員李成濟、楊子賢、莊陞漢、藍駿宇、吳韋達等人都到場聲援。

廣告 廣告

立法委員陳素月（持麥克風者）抨擊花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案公聽會是場「過水的公聽會」。（葉靜美攝）

彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案公聽會引爆推擠衝突。（葉靜美攝）

由於會議室僅容部分民眾進場，引爆抗議民眾怒火，楊子賢、李成濟等人數度拍桌，甚至試圖翻桌、跳上會議桌陳抗，現場發生推擠衝突，楊子賢等人更提出會議程序有瑕疵，要求主持會議的水資處代理處長黃俊峰道歉、會議無效，後續也爆發民眾搶走發言麥克風試圖阻擋會議進行。

陳素月首位發言指出，有民眾被阻擋不准上樓，公聴會旨在讓所有附近居民表達意見卻無法入場，抨擊這場公聽會根本是場「過水的公聽會」，會議存在嚴重瑕疵，基本上就是會議無效；現場雖有民眾拿走麥克風，但縣府則以錄音、錄影方式讓會議繼續，整場會議在「程序瑕疵、會議無效」抗議聲中持續推進。

彰化縣花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發案公聽會引爆推擠衝突。（葉靜美攝）

主持會議的水資處代理處長黃俊峰會中表示，會議程序及地點合法合規，僅部分民眾入場，是因到場人員較多，已有另闢場地，強調沒有阻擋民眾入場，且縣府是主管機關更沒有預設立場，公聽會旨在讓民眾充分表達意見，會讓所有想表達意見民眾發言，會後也會將所有發言及書面意見，經記錄整理後，送環評委員會審查。

縣府表示，該案書面意見收集將持續受理至2月26日，除公聽會現場發言外，民眾也可以書面郵寄、傳真或電子郵件方式提出意見，縣府將彙整後併入公聽會紀錄，後續將依規定彙整回應，並納入環境影響評估相關書件中，確保各界意見均能被充分反映。

更多中時新聞網報導

三層崎花海明開幕 全日遊園趣

王淨生日對決玖壹壹 柯震東吹氣球輸春風

經典賽》3年大賽歷練 中華隊別怕美媒唱衰