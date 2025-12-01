彰化地政團隊獲5大獎 王惠美表揚鼓勵

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣政府地政處及和美地政事務所王建山主任，今年獲內政部多項地政業務獎肯定，彰化縣長王惠美今（1）日於主管會報中表揚，除期勉地政團隊持續提升服務品質，保障民眾權益。

彰化縣政府地政處今年在內政部114年地政業務督導考評中表現卓越，榮獲「縣(市)組地政業務總考評績優獎」、「113年地籍圖重測考評優等獎」、「113年圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊考評優等獎」及「不動產阻詐成效績優獎」等4大獎；和美地政事務所王建山主任亦榮膺第30屆「地政貢獻獎」。

彰化縣長王惠美於擴大主管會報中，表揚地政團隊努力成果，肯定他們在土地管理及不動產交易安全上的專業表現，並鼓勵同仁持續創新、提供更優質的服務。

地政處表示，地政業務是地方建設與民眾安居的基礎，今年推出20項年度創新措施，全面提升服務效率與品質。其中，「反詐騙2.0防護升級實施計畫－共同守護財產安全」，從事前預防、事中警示到事後追蹤，全面強化不動產交易安全防線；「測量資訊系統化 成果共享爭議少」則透過測量檔案整合與共享，降低鑑界錯誤率，提高作業效率。

此外，地政處持續推動18項服務優化與創新措施，擴大服務觸及面。例如，「彰化縣預售屋地圖」結合Google Maps，提供民眾即時預售屋資訊；「土地財產健檢揪感心」方案也推廣至各地政事務所，展現團隊對民眾的貼心與責任感。

<彰化地政團隊今年拿下多項內政部大獎，縣長王惠美親自表揚，鼓勵大家繼續用心服務民眾。（彰化縣政府提供）