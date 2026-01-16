彰化地方選舉綠營截止登記 黃柏瑜參選彰化市長

（中央社記者鄭維真彰化16日電）民進黨彰化縣黨部受理2026地方公職人員選舉登記今天截止，現任彰化縣議員黃柏瑜今天下午前往縣黨部登記參選彰化市長，他表示，經審慎思考後決定承擔大局，出來參選。

民進黨於彰化市長部分原無人登記參選，引發地方關注。黃柏瑜今天下午在同黨籍縣議員李成濟、莊陞漢、許雅琳、楊子賢陪同下，前往縣黨部登記參選彰化市長。

黃柏瑜接受媒體訪問表示，自己成為父親後，讓他更希望能為下一代打造更好的生活及環境，他已做好準備承擔責任，期許能獲得民眾支持。

至於無人登記參選員林市長，縣黨部表示，員林市為民進黨彰化縣長參選人陳素月的本命區，目前已有幾位社會賢達、黨內公職人選在評估中，將採徵召方式；另外，部分鄉鎮長也無人登記參選，除徵召外，也會考慮以合作方式產生人選。

彰化縣黨部公布登記名單，議員第1選區有林世賢、許雅琳、楊子賢、李成濟、翁慧玟、莊陞漢、林世明；第2選區蔣煙燈、蔡匡威、藍駿宇、施喻琁；第3選區蕭文雄、周君綾、曾煥燁；第4選區陳秋蓉、張欣倩、賴澤民；第5選區劉珊伶；第6選區詹琬惠、許書維；第7選區陳似梅、李俊諭、江熊一楓；第8選區洪子超、洪騰明。

鄉鎮市長登記參選部分，包括二林鎮吳聰明、永靖鄉魏碩衛、秀水鄉葉國雄、芬園鄉郭哲榮、花壇鄉許澤鈿及葉繼元、鹿港鎮楊妙月、溪州鄉巫宛萍、彰化市黃柏瑜、福興鄉陳巧芬及黃厚綿。（編輯：林恕暉）1150116