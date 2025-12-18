



彰化地檢署邱呂凱檢察官指揮彰化縣警察局鹿港分局，縝密蒐證，成功破獲以葉姓通緝犯為首之組織型彩虹菸製毒工廠，不僅搗破兩處製毒據點，更一舉查獲槍械，阻斷槍毒合流。本案因偵辦成效卓著，經臺灣高等檢察署列為「114年第13波安居緝毒專案」之重大指標案件。於本月11日邱檢察官更獲邀前往行政院，接受卓榮泰院長親自頒獎嘉勉，肯定本署打擊犯罪之決心與成果。

經查，該案葉姓被告夥同胡姓被告等人籌組製毒集團，分別承租本縣伸港鄉及鹿港鎮兩處民宅，作為原料調配與捲菸加工之秘密據點，並制定「員工守則」以企業化模式管理，大量製造含有第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」之彩虹菸牟取暴利。專案小組在邱檢察官指揮下，見時機成熟，於今年10月21日先攻堅鹿港加工廠，查獲胡姓被告等4人；邱檢察官依據現場事證，即時指揮警方針對上游伸港鄉據點實施逕行搜索，當場逮獲葉姓主嫌，將該集團一網打盡。現場並扣得彩虹菸成品1161支、α-吡咯烷基苯異己酮（純質淨重443.27公克）、手槍1枝、子彈5顆及大量製毒原物料。全案已於今年11月24日偵查終結，對7名被告提起公訴，成功瓦解該不法集團。

彰化地檢署截斷彩虹菸源頭 獲行政院卓揆親予表揚

彩虹菸等新興毒品常以外觀新奇誘惑青少年，且毒品犯罪常伴隨槍械暴力，嚴重危害社會治安與國人健康。本次檢警通力合作，不僅向上溯源拔除製毒工廠，更即時攔阻大量毒品流入市面及防止槍械危害。本署將持續貫徹行政院「新世代反毒策略」，結合六大緝毒系統，對毒品犯罪採取「零容忍」之嚴正態度，全力維護社會安全，讓民眾得以安居樂業。

