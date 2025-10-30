彰化地檢署檢察官鄭文正榮獲環境部金環獎
記者吳東興∕彰化報導
彰化地檢署檢察官鄭文正偵辦營建廢棄物棄置案件，成效卓著，榮獲今年環境部「金環獎」殊榮，肯定其守護國土與環境的傑出貢獻。
彰化地檢署指出，鄭文正曾偵辦多起重大環保案件，於一一二年間起，更針對近年來嚴重破壞環境，引起民怨的營建廢棄物棄置案件，指揮彰化縣警察局刑事警察大隊等警調機關深入調查，經掌握彰化地區傾倒廢棄土方的土地仲介業者、廢棄土方之上游業者及數家交通公司等所組成的棄土犯罪集團及遭傾倒廢棄土方之農地後，在桃園市、台中市及彰化縣等地發動搜索，扣得集團帳冊及車隊GPS詳細紀錄等證據。並協請彰化縣環保局、環境部環境管理署中區環境管理中心協助在棄置農地進行開挖鑑定。
檢方說，經統計該集團於一一一年、一一二年至彰化縣傾倒廢土之總車次為四八一二車次，傾倒地點高達六十五處，不法獲利達新台幣八八六七萬餘元。檢察官於偵查中聲請法院扣押該等交通公司名下車輛五十三輛、共犯房產七筆，避免脫產及預防該集團繼續棄置廢土。全案起訴集團共犯十五人，並聲請沒收犯罪機具及不法所得。
彰化地檢署表示，該署於日前起訴廢土一條龍案件後，已引起輿論及社會重視，中央該管機關並啟動相關法令及管理制度之優化措施；隨即又由鄭文正檢察官起訴偵辦本案件，宣示彰化地檢署守護環境、捍衛家園之堅定決心。該署未來仍將持續秉持跨域機關合作、溯源斷根，系統性剷除廢棄物非法棄置犯罪，為環境正義繼續努力。
