彰化地檢署瓦解「槍毒合流」彩虹菸製毒工廠獲中央表揚

彰化地檢署指揮警方，在鹿港瓦解「槍毒合流」製造彩虹菸毒品工廠，獲中央表揚！（圖：檢方提供）

彰化地檢署日前指揮鹿港警分局，成功破獲以葉姓通緝犯為首的「組織型」彩虹菸製毒工廠，搗破2處製毒場所，逮捕葉姓與胡姓等7名嫌犯，查扣1161支「彩虹菸」、1把手槍、5顆子彈以及大批製毒原物料；經高檢署列為今年度安居緝毒專案重大指標案件，獲行政院頒獎表揚。（李河錫報導）

外型亮麗的「彩虹菸(α-PiHP-吡咯烷基苯異己酮) 」名列第3級毒品，根據警方調查發現，是內含有K他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠以及FM2等綜合性毒品，有興奮劑、抑制劑2種不同型態，吸食這類混搭毒品後，容易引起心臟衰竭、膀胱功能失常、幻覺、暴力自殘等副作用，已成為嚴重危害青少年身心健康的新興毒品。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，日前接獲通報指稱，在轄區疑似出現有大量生產「彩虹菸」的不法集團，經由邱呂凱檢察官，指揮鹿港警分局組成專案小組，經過縝密蒐證，成功破獲以葉姓通緝犯為首「組織型」彩虹菸製毒工廠；分別指揮大批警力，前往鹿港與伸港地區搗破2處製毒工廠，逮捕葉姓與胡姓主嫌和同夥共7人，並當場查扣彩虹菸1161支「彩虹菸」、1把手槍、5顆子彈以及大批製毒原物料！並將全案與7名嫌犯依法提起公訴。

緝毒成效卓著！彰化地檢署指揮警方，成功搗破2處製造「彩虹菸」毒品工廠，瓦解「槍毒合流」，獲得中央表揚！（圖：檢方提供）

在彰化檢警密切配合下，這起重大掃毒案，不僅搗破2處製毒據點，一舉查獲槍械、阻斷槍毒合流，還將葉姓主嫌組成的彩虹菸生產鏈集團一網打盡，偵辦成效卓著，經臺灣高等檢察署列為「114年第13波安居緝毒專案」重大指標案件，獲得行政院特別頒獎表揚。

彰化地檢署也強調，將持續貫徹中央「新世代反毒策略」，結合六大緝毒系統，對毒品犯罪採取「零容忍」的嚴正態度，全力維護社會安全，讓民眾得以安居樂業。

