彰化地檢署製作反不動產詐騙宣導短影音，提醒民眾提高警覺。(彰化地檢署提供)

記者吳東興∕彰化報導

近年不動產詐騙手法不斷翻新，詐騙集團假借投資、代辦貸款、檢警辦案等名義，結合假代書、假代辦業者及假金主，誘騙民眾以名下土地、房屋設定抵押貸款，待資金撥付後即遭提領一空，手法宛如「台版地面師」，導致被害人不僅積蓄盡失，不動產亦遭嚴重侵害。

彰化地檢署在台灣高等檢察署指示下，專案偵辦重大不動產詐騙案件，去年成功查獲以林姓主嫌為首的詐欺集團，逮捕成員八人，並查扣不法所得現金及多筆不動產，已依法提起公訴並具體求處重刑，展現司法機關嚴正打擊不動產詐騙犯罪、守護民眾財產安全之決心。

為提升民眾識詐能力，彰化地檢署依實際偵辦經驗製作反不動產詐騙宣導短影音，影片透過沉浸式畫面，由檢察官揭露詐騙集團常見手法與潛藏風險，協助民眾及早辨識、避免受害，該影片將持續於該署民眾洽公區及法治教育宣導課程中播放，提醒民眾提高警覺。

彰化地檢署呼籲，預防勝於事後追訴，民眾及家中長輩如遇標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」之投資邀約，或被要求以不動產作為融資、投資擔保時，務必保持冷靜、審慎查證，切勿輕信陌生人士或來路不明之投資訊息。如有任何疑慮，請即撥打一六五反詐騙專線，或向就近警察機關、檢察署及金融機構諮詢，共同提高警覺，守護辛苦打拚得來的財產安全。

彰化地檢署打詐、反毒影片專區：https://www.youtube.com/@changhua1968