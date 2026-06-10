彰化地院法官縱放2毒駕犯！引爆網友怒火 前檢察官：被罵遲早的事

毒駕2案，法官陳德池都裁定無保請回，引爆網友怒火。 圖：翻攝自彰化地院官網

[Newtalk新聞] 日前彰化縣接連發生2起毒駕案，更導致埔鹽派出所所長雙腿遭輾斷，但2案嫌犯竟然都被彰化地院裁定無保請回，引發社會譁然，法務部證實2案法官是同一人，網友起底這名「佛心法官」陳德池，曾任彰化地檢署檢察官的律師陳宗元也發文指出，以陳德池長期以來面對羈押聲請的態度，遇到這種事也只是遲早的事。

針對2起毒駕案都裁定無保請回，陳德池法官引爆網友怒火，PTT上更砲火猛烈「第一個給你凹，第二個都襲警斷人雙腿了，還說沒有反覆再犯之虞」、「熱血所長自願去第一線結果被撞斷腿，還被法官這樣搞，以後誰敢當警察」、「難怪沒人要當警察，根本是保護壞人，別人的小孩死不完！」

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前彰檢、北檢檢察官、現任律師陳宗元在臉書發文指出，「這2件毒駕到底該不該押，我不知道，因為卷證我也沒看到，所以他這次對或錯我無法評論。但我只想說，這位佛心法官長期以來面對羈押聲請的態度，遇到這種事也只是遲早的事，拖到現在都算晚的了。我印象中，我還在彰檢時，時不時就要上臉書罵他一次」。

陳宗元更點出，「如果是搜索票、監聽票等沒有抗告的制度，所以駁了就駁了，你一點辦法都沒有，只能換個法官、補點東西再來一次。而羈押雖然可以抗告，但二審發回後由不同法官審核，原法官一樣不痛不癢，繼續我行我素，基於審判獨立的要求，你也一點辦法都沒有。」

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