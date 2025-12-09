彰化垃圾車險遭火燒車！民眾上百支打火機裝袋丟棄 將開罰6000元

100多個打火機裝袋丟垃圾車，險些釀成火災事故。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 彰化清潔隊昨日清運垃圾，垃圾車突然冒煙並出現零星火花，疑似起火嚇壞不少民眾，所幸清潔隊員發現及時迅速將火勢撲滅，隨後破袋檢查發現竟有塑膠袋裝有100多個打火機，差點釀大禍，清潔隊將調閱監視器開罰，最高開罰6000元。

彰化市福山街清潔隊清運垃圾時，民眾發現車斗突然冒煙起火，清潔隊員隨即將火撲滅，並將可能致燃的垃圾搬到地面逐一破袋檢查，驚見有人將100多個打火機裝袋丟入垃圾車，險些釀成大禍。

彰化清潔隊指出，100個打火機集中在塑膠袋中，經壓縮後破裂，裡面又有打火石，就會瞬間燃燒，屬於相當危險的動作，呼籲民眾要先將打火機排空，再少量丟棄會比較安全，如果數量很多的話，請交給清潔隊處理。

同時彰化清潔隊指出，將調閱監視器確認丟打火機的民眾，將依據《廢棄物清理法》進行處罰，裁罰6000元，這次打火機燃燒的情況，屬於清運垃圾首例。

