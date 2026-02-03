彰化埔心兒童公園辦年味活動 名師揮毫、鳥聚、充氣設施吸引親子同樂

（生活中心／綜合報導）為迎接農曆新年的到來，營造溫馨熱鬧的年節氛圍，彰化縣埔心鄉公所於115年1月31日在埔心鄉埔心兒童公園 熱鬧舉辦「115 年來埔心找年味暨農特產品推廣行銷活動」。活動結合在地農特產品、文化體驗與親子同樂元素，吸引眾多鄉親及民眾攜家帶眷前來參與，一同感受濃濃年味。

圖／民眾領取現場書寫書法。（主辦單位提供）

本次活動規劃內容豐富多元，包含 名師現場揮毫免費書法春聯、DIY 手作體驗、趣味闖關活動、大型遊樂設施、親子互動表演、街頭藝人與歌手演出，以及 40 攤以上農特產品與美食攤販市集。

在手作體驗部分，特別推出「編織稻草小掃把」與「毛根開運小盆栽」DIY 活動，透過動手創作傳遞迎新納福的祝福意涵；闖關活動則是完成關卡即可兌換園遊券，增添活動互動性與趣味性。此外，現場設置 充氣氣墊、套圈圈、泡泡足球、大型扭蛋機 等大型遊樂設施，並規劃 限量鞭炮體驗，讓民眾在安全規劃下感受傳統年節的熱鬧氛圍，深受親子族群喜愛。

圖／民眾體驗泡泡足球。（主辦單位提供）

舞台表演同樣精彩可期，邀請來自馬來西亞的實力派藝人 鄺澤東 現場演唱，並安排多組自彈自唱街頭藝人及親子帶動跳演出，同時，今年也特別規劃 鳥聚活動，邀請民眾帶著鳥寶貝一同參與，為活動增添特色亮點。

埔心鄉鄉長張佩瑩表示，透過舉辦「來埔心找年味」系列活動，不僅希望讓民眾重溫傳統年節的熱鬧與溫度，也藉此推廣埔心在地農特產品與觀光特色，促進地方交流與發展。誠摯邀請全國民眾於新春期間走訪埔心，一起吃美食、看表演、玩體驗，留下美好的新年回憶。

圖／埔心鄉鄉長張佩瑩體驗大型扭蛋機。（主辦單位提供）

