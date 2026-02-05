彰化埔心羅福村珍蜜棗爆紅 皮薄多蜜汁春節禮盒市場掀搶購熱潮

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】農曆春節將至，冬季產出的蜜棗已進入盛產期，全台各地市場上各式蜜棗都熱銷不斷。一般民眾熟知的蜜棗產地多以高雄、屏東等南部地區為主，但彰化縣埔心鄉農友羅福村所栽種出的珍蜜棗卻憑藉優異的栽培技術及獨特風味，在市場上迅速累積人氣，成為過年水果禮盒的新寵。

隨著農曆年前的送禮需求，埔心鄉羅福村所培育出的珍秘蜜棗已成為最受歡迎的禮盒。（圖／記者周厚賢攝）

屏東、高雄等地向來是台灣蜜棗主要產地，其中屏東蜜棗每年12月至隔年3月為盛產季節，外觀翠綠、香甜多汁，深受消費者喜愛，甚至外銷至日本等海外市場。但近年來，不少中部果農也開始投入蜜棗栽種，其中埔心鄉羅福村農友的雪蜜棗以其皮薄、果肉飽滿、汁液香甜的特色，迅速在市場上打響知名度。今年元旦過後上市消息一出，訂單如雪片般湧入，甚至吸引全台老顧客提前下單。’

因為以套袋的方式培育，羅福村的珍蜜棗擁有獨厚的皮薄果肉多汁的特性。（圖／記者周厚賢攝）

羅福村表示，自己從十多年前接手家中果園開始，就致力於改良棗子的栽培方式。他針對傳統蜜棗常見果皮厚、果肉稍乾的問題，不斷實驗育種與管理技術，最終選育出品質更優異的雪蜜棗品系。這種蜜棗的果皮比一般品種更薄，咬下去幾乎無需削皮，豐富的果汁甚至直接從果肉噴出，香甜勝過一般品種，深得消費者好評。談到成功秘訣，羅福村笑說，除了選對品種外，從小果尚在發育時就套上塑膠袋保護，可以避免東北季風、風吹日曬等對果皮造成損傷，使果實保有完好的外觀與柔嫩皮質，並讓果肉更為白皙細緻；再搭配溫室栽培等管理方式，使品質與口感均勝過傳統露天種植。

儘管東北季風吹拂會對果實產生影響，羅福村卻能憑藉各種技術導入克服問題。（圖／記者周厚賢攝）

由於蜜棗屬於冬季水果，產季恰好落在農曆年前消費高峰期，且甜度與口感極佳，雪蜜棗迅速成為春節水果禮盒市場的熱門選擇。許多消費者表示，吃過雪蜜棗後便難以回到一般厚皮蜜棗，已成為每年過年必買的經典水果之一。地方農業專家指出，雖然南部蜜棗因種植面積大、產量多而成為市場主流，但中部地區如羅福村卻可憑藉適應氣候及栽培方式，孕育出具特色且具競爭力的蜜棗產品，對提升地方特色農產及促進農民收益均有正面作用。