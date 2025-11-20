彰化埔心4車事故波及超商 1名路人意識不清送醫 (圖)

彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市昨（18）日發生死亡車禍，一輛白色轎車路口闖紅燈，撞上兩台正在等紅燈的機車，接著又輾過摔倒在地的64歲高姓女騎士，造成1死兩傷，可惡的是駕駛還催油門逃逸，警方循線追緝，傍晚逮捕肇事駕駛50歲陳姓男子，調查發現他在肇事前，有吸毒。三台機車停在路口等紅燈，一輛白色轎車從後方迎面撞上停在最後的高姓女騎士，女騎士摔倒在地，但駕駛沒停車反而繼續往前催油門，女騎士正好倒在轎車右側輪下遭汽車前後輪兩度輾壓。車禍就發生在彰化員林18日下午一點多，白色轎車在路口闖紅燈連撞兩機車，其中一台機車是一對母女雙載，坐在後座的媽媽整個人往右翻摔倒在地，另外被轎車輾過的64歲高姓女騎士傷勢嚴重送醫不治，記者VS.目擊民眾說：「(跑很快就對了)，加速逃逸啊，很想騎機車去追，抓到拖下車來。」肇事駕駛完全沒停車加速逃離現場，警方調閱監視器追查，發現肇事的車輛被丟在彰化社頭附近的產業道路，車主說是把子借給朋友，警方鎖定肇事駕駛是一名50歲男子，傍晚五點在員林山腳路一帶抓到人，彰化縣警員林分局副分局長許秀枝說：「循線在員林市山腳路一段，緝獲涉案陳姓駕駛到案，經了解，陳姓駕駛肇事前有吸毒情事。」被撞死的高姓女騎士，臉書上滿滿的家庭照和家人聚餐合影，上個周末才開心和丈夫一起到台東出遊，沒想到在上班途中遇到死亡車禍，天人永隔。 原始連結

