彰化埔心4車事故波及超商 1名路人意識不清送醫
（中央社記者鄭維真彰化20日電）彰化縣埔心鄉今晚9時許發生4輛自小客車事故，波及超商外牆並撞上1名路人，導致路人頭部等處撕裂傷，意識不清送醫急救，其中3名駕駛意識清楚受傷送醫，詳細肇事原因待釐清。
彰化縣消防局晚間9時5分接獲通報，埔心鄉的員鹿路與東明路口發生4輛自小客車交通事故，車上均有駕駛1人，還有1名在超商外、年約40歲男子被撞倒地，其意識不清，頭部及腹部撕裂傷、左腳封閉性骨折、右手擦傷，經包紮止血、頸圈長背板固定等處置後，送往員林基督教醫院治療。
其中3名駕駛受傷且意識清楚送醫，另1名駕駛無明顯外傷未送醫，確切肇事原因及過程目前由警方釐清中。（編輯：陳彥鈞）1141120
