彰化埔鹽順澤宮冠軍路跑 沿途奔馳祈福、吃美食

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）埔鹽順澤宮冠軍路跑今天登場，吸引逾3000名跑者參加，除烤豬、龍蝦等美食沿途補給，活動更串聯在地宮廟，讓跑者奔馳間祈求神明賜福，成為連結運動、美食與宗教的特色路跑。

彰化馬拉松嘉年華最終場「歲次乙巳年順澤宮第三屆冠軍路跑」上午在埔鹽順澤宮登場，吸引逾3000名跑者共襄盛舉，宮前一早湧入大批人潮，彰化縣長王惠美、民進黨立法委員黃秀芳及陳素月等人出席，沿途補給站有烤豬、龍蝦、干貝、米粉湯、臭豆腐等美食。

王惠美致詞表示，埔鹽順澤宮「冠軍帽」眾所熟知，感謝順澤宮用心規劃，使活動每年各具特色，今年沿途串聯眾多在地宮廟，讓跑者感受在地信仰，彷彿「與神同行」，更創新推出「轎班馬拉松特訓」，把祈福文化融入跑步訓練，成為連結美食與宗教的特色路跑。

縣府教育處表示，賽事路線相當具特色，從順澤宮出發，串聯玄天宮、天聖宮、福德宮等在地宮廟，讓跑者在奔馳間祈求神明賜福，感受宗教信仰力量，今年更安排「玄天火行」、「謝平安」象徵祈安、祈福，沿途豐富美食補給更是全場焦點，終點「小班長的家」提供豪華菜色更被跑者形容像「流水席」般豐盛。

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）2019年參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，因頭上戴著印有「順澤宮」字樣帽子暴紅，順澤宮宮帽因而被稱為「冠軍帽」。（編輯：李淑華）1141214