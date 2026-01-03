彰化埤頭傳槍聲！89猴相約談判爆口角 27歲男酒後怒開槍：想嚇對方

記者林意筑／彰化報導

經警方詢問，顏男供稱，對空鳴槍只是想嚇嚇對方，無傷人的意思。（圖／翻攝自彰化地檢署臉書）

彰化縣埤頭鄉驚傳槍響！昨（2）日凌晨，27歲顏男與其他10多名男子相約在崙腳村某空地談判，未料雙方一語不合爆發口角衝突，未料顏男突然情緒失控掏槍對空射擊1槍，巨大槍響引發當地民眾關注，甚至有人誤以為是有人在半夜放炮。後續警方獲報後展開調查，目前已將顏男帶回，同時查獲一把改造手槍，全案依法送辦。經檢方問訊後諭令5萬元交保，並將槍枝送鑑定並追查來源。

兩方人馬結集談判，過程中顏男突然開槍試圖威嚇對方。（示意圖，與本文無關／Pixabay）

據了解，埤頭鄉崙腳村某處空地2日凌晨，有兩方人馬10多名年齡25歲至35歲的男子結集相約談判，雙方因不明原因爆發口角衝突，其中顏男疑似有飲酒導致情緒激動，竟掏出預藏槍枝對空開槍，巨大槍響嚇壞現場所有人，甚至有附近居民誤以為有人半夜放炮，但機警的居民覺得有聽到多人在吵架，驚覺情況疑似不對勁立即報警。

警方獲報立即前往現場，當場將顏男逮捕歸案，其餘人見狀則迅速鳥獸散，由於該案涉及非法持槍，警方立即展開詢問，對此顏男供稱，槍枝是朋友寄放的，帶去談判是為了以備不時之需，至於對空鳴槍只是想嚇嚇對方，無傷人的意思，過去也曾未亮槍或開槍。

對此警方完成詢問後，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《恐嚇罪》將顏男送辦。經檢察官複訊後，諭知5萬元交保候傳，將槍枝送鑑定並持續追查槍枝上游，進一步釐清案情。

