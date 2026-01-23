彰化埤頭國小上智圖書館 公私協力打造閱讀堡壘

【記者林玉芬/彰化報導】埤頭國小23日舉行「上智圖書館」工程動土典禮，總經費2000萬元，縣府挹注400萬元，與捐贈單位台灣88工商協進會集資1,600萬元，展現公私協力投資教育的最佳典範，更為埤頭學子打造一座前進「上乘智慧」的閱讀堡壘。



動土典禮冠蓋雲集，縣長王惠美、埤頭鄉長杜懿彩、捐贈代表台灣88工商協進會理事長吳明富、創會長黃火煌、榮譽理事長梁明聖等貴賓共同執鏟動土。

王惠美表示，感謝吳明富理事長、黃火煌創會長、榮譽理事長梁明聖，與協會副理事長、執行長及全體理監事幹部們，展現企業家「取之社會、用之社會」的情操，集資1,600萬元承擔大部分的硬體經費，這不只是財富的捐贈，更是對彰化未來的投資。縣府團隊也響應這份善舉，編列400萬元充實內部軟硬體，透過政府與民間攜手，實現「1加1大於2」的效益。圖書館取名為「上智」，蘊含承載知識、智慧的意涵。除外觀融入建築美學外，近幾年在課程上也實施美學教育與永續發展，相信完工後孩子一定會愛上在圖書館閱讀的時光。

王惠美指出，秉持「把地基打穩，把環境造好」的理念，縣府近年來爭取並投入近1,900萬元經費，推動埤頭國小校園整體優化。工程包含打造全國首座「智慧化氣候友善校園」、裝修多媒體教室、改善幼兒園周邊環境，以及球場與老舊廁所翻新，致力於完善每一處區域，打造軟硬體同步提升的教育品質。

台灣88工商協進會理事長吳明富表示，埤頭國小是其母校，校內承載最初的學習記憶，以前城鄉差距大，學習資源匱乏，所以立志在家鄉打造一座圖書館讓孩子們閱讀學習。圖書館取名為「上智」，源自日本的上智大學，代表知識的高度，更是一種希望孩子持續學習，以智慧立身的祝福跟期許。期盼孩子在書本中看見更廣闊的世界，也找到想要前往的人生方向。

教育處表示，埤頭國小辦學績效亮眼，不僅榮獲「閱讀教育績優學校特優」殊榮，也深耕氣候變遷與永續教育，成為全國第一所「智慧化氣候友善校園示範國民小學」。此外，學生在縣內及全國籃球賽事中屢創佳績，展現多元發展的成果。縣府將持續協助各學校提升軟硬體兼具的教育品質，引領彰化孩子航向更廣闊的世界。