彰化埤頭深夜槍響驚醒居民 醉男「對空鳴槍」辯：想嚇對方

彰化縣 / 綜合報導

彰化埤頭深夜發生槍擊案，兩派人馬酒後爆發激烈口角，其中一名27歲顏姓男子為了示威，突然掏出手槍，還對空連開了好幾槍，民眾睡夢中被嚇醒，還以為有人放沖天炮。開槍的顏姓男子，當場被警方逮捕。雖然他強調，彼此都是認識的學長學弟，當時只是想嚇嚇對方。但警方還是依槍砲、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。

民眾手指著遠處的透天民宅，聲音還有點顫抖，會這麼害怕是因為，有民眾半夜在這裡吵架，1名男子突然對空開槍，當地居民聽到聲音，還以為是有人在放沖天炮，當地民眾說：「應該是後面那條。」事情發生在2日深夜，彰化埤頭有10幾個人深夜聚集喝酒，雙方發生口角，其中1人疑似情緒激動心生不滿，突然在這塊農地旁對空鳴槍。

當地民眾說：「喝酒喝一喝，大家吵架啊，吵完大家就輸贏，不爽會示威啊，三槍至四槍啦。」民眾睡夢中被槍聲嚇醒，純樸的鄉下卻發生槍擊事件，當地居民相當擔心治安的問題，當地民眾說：「沒傷到人啦，祥和的地方，應該是不能發生這種事。」

還好是沒有人受傷，警方獲報趕到現場，當場逮捕開槍的27歲顏姓男子，彰化縣北斗警分局副分局長姚志明說：「顏姓男子在我們警方調閱相關資料，還有突破之下，坦承相關犯行，並帶同警方取獲涉案槍枝。」警方調查雙方都是認識的同校學長學弟，顏姓男子向警方解釋，這把手槍是朋友寄放的，他帶著去談判只是嚇嚇對方，沒有傷害人的意思。

但隨意開槍已經危害人民生命財產的安全，警方依槍砲、恐嚇等罪嫌，移送法辦，檢察官裁定5萬元交保，這把槍是怎麼來的還要追查。

