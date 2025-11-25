彰化埤頭「樂米公園」啟用 結合在地米文化打造親子新亮點

彰化埤頭「樂米公園」正式啟用，結合在地米文化打造親子新亮點。圖／彰化縣政府提供





為落實「一鄉鎮一特色公園」目標，彰化縣政府在埤頭鄉合興村打造全新主題公園「樂米公園」，今（25）日正式開園啟用。園區占地約500坪（1,680平方公尺），以埤頭知名的「台稉九號米」為設計概念，取「Love 米」諧音命名為「樂米」，成為結合文化特色與親子休憩的新景點，公園自去年12月開工，今年9月如期完工。

縣長王惠美表示，縣府投入約1,200萬元打造兼具安全與趣味性的公園設施。基地原為縣有住宅用地，鄰近幼兒園與學校。縣府決定不予出售，而是規劃為親子共享的休閒空間，希望孩子能在此盡情放電，減少3C使用時間，也讓親子關係更緊密。

樂米公園以米為主題，設置多項特色設施，包括適合拍照的「米寶公仔」、外型如米倉的「旋轉穀倉」遊具供攀爬與旋轉體驗，並配置吊環、單槓等健身器材，鼓勵居民培養運動習慣。主題遊戲場以地景式「稻田堡壘」呈現，讓孩子透過繩網攀爬探索。此外，盪鞦韆、造型搖搖馬、翹翹板等遊具適合各年齡層，園內亦設有遮蔭座椅，提供大人舒適的休憩位置，整體展現友善環境設計。

縣議員李俊諭表示，樂米公園能在一年之內完工，顯示縣府行政效率高，議會也將持續支持相關建設，提供更多親子活動空間；埤頭鄉長杜懿彩感謝縣府投入資源，以埤頭米為設計主軸打造公園，讓更多人認識埤頭作為「米的故鄉」。她指出，公園適合大人與小孩一同使用，是全家共享的休閒場所。

城觀處表示，縣府近年積極推動共融公園，目前已完成 16 座具主題特色的遊戲場，包括田尾怡心園、伸港嬉濱海豚公園、員林兔馬鹿公園、溪湖中央公園、田中熊趣米公園、二林星球探索樂園及八卦山天空遊戲場等。「樂米公園」啟用後，再添一處亮眼成果。

此外，縣府推出「彰化公園王」打卡抽獎活動，民眾每到訪並打卡一處公園即可獲得一次抽獎機會，獎項包含兒童滑步車、磁力積木、工程車組等多項好禮，歡迎全國民眾到訪彰化，走遊各特色公園，與家人一起成為「公園王」。

彰化埤頭「樂米公園」正式啟用，結合在地米文化打造親子新亮點。圖／彰化縣政府提供

