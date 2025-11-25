彰化外籍車手暴增10倍 越南籍最多

彰化縣警局今年1至10月查獲外籍車手多達達355人次，占全數車手近四分之一，其中以失聯移工最多，縣警局長陳明君表示，未來將加強查緝失聯移工，也會向外籍移工宣導相關法令，避免移工遭詐團利用淪為車手。（葉靜美攝）

根據彰化縣警局的統計，今年1至10月查獲的外籍車手多達355人次，占全數車手近四分之一，其中11人是學生，對比去年同期不到30人，成長逾10倍，顯示詐騙集團已將觸角伸向在台外籍人士，縣警局長陳明君表示，外籍車手以失聯移工最多，未來將加強查緝失聯移工及向移工宣導相關法令。

溪湖分局員警日前獲報，有可疑外籍人士在某銀行ATM提領現鈔，經員警趕往現場，尾隨提領車手返回據點，趁車手要搭車離去前攔查到1名外籍車手，再循線查獲2名外籍車手，並從現場遺留的包包、行李箱內起出53張提款卡、存摺、筆電、讀卡機、手機及贓款等，查扣自小客車3輛，全案依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

廣告 廣告

縣警局統計，彰化縣今年1至10月查獲各類詐欺車手共1516人次，其中外籍車手查獲355人次，占23.4％；外籍車手以失聯移工最多，有139人次，其次是合法移工，有130人次，持觀光簽證或免簽證來台的有74人次，外籍學生有11人次，商務簽證1人次。

陳明君分析，外籍車手國籍以越南籍最多，達274人次，與在台越南移工人數最多有關；馬來西亞籍有63人次，新加坡有14人次，因這兩國來台享有30天免簽證，具方便性，且有許多人會講中文，容易被詐騙集團利用，來台擔任車手。

陳明君表示，未來將加強查緝失聯移工外，也會結合人力仲介、雇主、企業等，加強宣導、教育移工有關詐騙犯罪的法令。