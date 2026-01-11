彰化多起"水鹿"撞車事故 苦主無奈求償無門

中部中心／黃毓倫、林韋志、李文華 彰化報導

彰化近日接連發生水鹿撞車事故！先是6日在台74甲線，北上4.5公里處，有水鹿跨越分隔島撞車，接著11日又有水鹿，在寶山路撞車，兩起撞車事件，肇事水鹿逕自肇逃，留下苦主求償無門！

開車開到一半，突然右邊竄出一個動物身影，駕駛閃避不及，當場撞上，只見一頭水鹿，掙扎後爬起來，跨越雙黃線，飛快逃往對向，留下傻眼的駕駛。

聲源：受害人江先生：「今天（11日）早上，差不多7點20分左右，我從寶山路往彰化市的方向，在半路就遇到一隻水鹿，就直接衝出來，我來不及煞車。」

苦主駕駛說車速已經放慢才開30幾，沒想到還是發生意外。下車察看，車上還殘留水鹿的毛髮跟血跡，車子撞壞了，水鹿卻肇逃，負傷跑了。儘管駕駛依規定，發生車禍後，立即向警方報案，但就算車禍成案，恐怕還是求償無門。





彰化警分局卦山所副所長沈全成：「事故發生後水鹿，即往路旁的草叢跳離，造成自小客車保險桿脫落，水箱漏水。」

聲源：受害人江先生：「估價差不多兩萬塊左右，因為我的水箱整個掉下來，這沒辦法求償，就肇逃我也找不到人（鹿）。」

無獨有偶，6日中午，也發生一起水鹿自殺式攻擊，駕駛行經彰化市台74甲線，水鹿從左邊竄出，跨越分隔島，撞毀車頭，留下毛髮後，同樣也是不知所蹤。





彰化有水鹿出沒，已經不是新鮮事，近期除了寶山路，台74甲線，還有台14線，都有水鹿出沒，而且三個路段巧合的地方都在山腳，可能是水鹿覓食誤闖山腳道路。民眾行經山區最好放慢速度，慎防小鹿亂撞，免得撞壞車，還得大傷荷包，花錢消災了事！





