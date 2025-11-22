彰化多路口現「三角形神祕標示」！ 縣府：地籍航測作業
彰化縣 / 綜合報導
彰化市區好幾條馬路的路口，出現綠底、紅三角的奇特圖案，民眾看不懂是什麼意思，還以為是核災的圖案，或者炸彈要鎖定的地方，網路上沒有相關消息，現場也沒有任何告示，就連市長也一頭霧水，不知道是什麼作用，經過追查，原來是縣府地政單位，在進行地籍圖的航空測量作業，因為是第一次委外辦理，沒有知會其他公務單位，雖然作業時間只有一天，就馬上撤除，但還是造成民眾的困擾，相關疏失，縣府承諾會檢討改進。
馬路路邊出現綠色底圖正方形圖案，邊框是白色，裡面有6個向心狀的紅色三角形，是交通標線施工標記，還是有其他的意思，民眾有看沒有懂，民眾說：「不知道什麼意思啊，像核災這樣，要戰爭了，看了好可怕。」
奇特的帆布標示圖案，就在彰化市中華路開化寺的前面，還不只有這裡，100公尺外三角公園的圓環路口，也可以看到，民眾說：「市區都有，不曉得是不是那個炸彈落地的地方，有可能那邊要設計什麼東西吧。」
網路上沒有相關消息，現場也沒有任何說明告示，市長也是一頭霧水，今（22）日上午他親自到場關切，彰化市長林世賢說：「原來是地政單位，在做航照測量標記的地方。」
地上的帆布圖案已經撤除，現場還看得到噴漆編號的字樣，原來是為了拍照臨時作的標記，但公路局強調，如果民眾沒有經過申請，就在省道公路被放上奇特的圖案，影響交通安全，依法可以開罰，公路局彰化工務段段長廖志彬說：「公路設施上，不能擅自改變與使用，違反這個規定，其實是有罰責。」
到底是誰放置這些測量標記的圖案，原來是縣府地政處，委外辦理測量的作業，主要是進行都市計畫，地形圖的套疊增加地籍圖的精確度，作業時間只有昨（21）日這一天，當天測量完成就馬上撤除，沒有任何監視蒐集個資或治安的用途。
彰化地政事務所主任陳易宏說：「這個是比較新的作業方式，我們也第一次來委外，爾後我們會來加強事先的溝通，來避免造成民眾的疑慮跟困擾。」三角形的神 祕 標示，只有快閃彰化一天，縣府強調，測量作業對於後續公共工程的治理都很有幫助，但事前沒有做好跨單位的知會，相關缺失會檢討改進。
