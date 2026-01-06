彰化夜騎驚魂！女騎士自摔飛落圳溝 倒頭栽掛樹搶救不治

彰化50歲女倒栽掛圳溝樹慘死。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣大村鄉5日晚間發生一起離奇且令人震驚的死亡車禍，1名年約50歲的黃姓女子當晚獨自騎乘機車外出，行經東美路時，疑似因不明原因自摔，事故發生瞬間衝擊力道相當猛烈，黃女不僅連人帶車失控，更被強大的撞擊力拋飛至路旁圳溝內，最終呈現「倒頭栽」的詭異姿態，卡掛在生長於圳溝內的樹幹上，當場動彈不得，畫面相當駭人。

消防局於當晚6時22分接獲民眾通報後，立即派遣消防車2輛、救護車1輛及6名消防人員趕赴現場救援。由於事故地點的圳溝深約3公尺，地形狹窄且濕滑，大幅增加救援難度，消防人員評估現場狀況後，緊急動用71車吊臂，並搭配籃式擔架與三角吊帶等專業器材，耗費一番功夫才成功將黃女從樹幹間脫困，並安全吊掛至地面。

黃女被救出時已無呼吸心跳，且左小腿出現開放性骨折。消防人員立即在現場展開急救，施以CPR、AED與Lucas自動心肺復甦機，同時以頸圈及長背板進行固定，隨即將傷者送往員林基督教醫院搶救。

院方指出，黃女到院後發現傷勢相當嚴重，包括脾臟破裂、左側多根肋骨骨折、血胸以及左大腿開放性骨折，經初步處置後，於晚間10點多轉送至彰化基督教醫學中心急診室進行進一步搶救，但仍因傷勢過重，最終於晚間11點左右宣告不治。

警方表示，事故現場未見明顯外力介入痕跡，詳細肇事原因及是否涉及路況、身體狀況或其他因素，仍有待後續調查釐清。

