彰化大事！南瑤宮百年大修完成 13頂鑾轎遶境四城門

彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢抱著開基三媽入廟，完成安座大典。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市南瑤宮完成第一期修復工程，今(31日)舉行入火安座大典，由彰山宮池府千歲基於姊弟情誼傳說開路，護送開基三媽入廟，移鑾安座入廟前，先遶境舊城區的四城門，受到熱烈歡迎，差點就要趕不上吉時，最後以「小跑步」押轎火速前進，圓滿完成入廟大典。

彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢表示，今天共有13頂鑾轎從臨時行宮出發遶境四城門祈福，由彰山宮池府千歲當開先鋒，南瑤宮開基保安廣澤尊王聖駕，以及10尊會媽，壓軸的是開基三媽，因為這是百年一見的重修大事，友廟與信眾都熱情擺設香案迎接，除了一次見到10尊會媽，還有難得出巡的開基三媽。

由於行程延誤，當鑾轎在成功公園集結時，由他親自押著開基三媽鑾轎與廣澤尊王鑾轎並行，以小跑步方式快速通行，當扮成鍾馗的法師打開南瑤宮廟門，由彰山宮池府千歲踏五方地理，開基三媽鑾轎終於在縣長王惠美、副議長許原龍、市代會主席陳文賓等人恭迎下，順利在吉時入廟並完成安座儀式，而臨時行宮將於近日拆除。

縣定古蹟南瑤宮因為木構件白蟻嚴重蛀蝕，出現腐朽乾裂與脫榫情況，加上磚牆有裂縫，還有規帶、中脊、戧脊裂損等，2023年6月展開第一期修復，由文化部文資局編列6557萬進行修復。二期彩繪工程部分，目前正進行前期調查研究及施工設計，預計需要兩年時間。

彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢，抱著開基三媽返回南瑤宮安座。(記者劉曉欣攝)

扮成鍾馗的法師手拿八卦傘來開彰化南瑤宮的廟門。(記者劉曉欣攝)

彰山宮池府千歲當開路先鋒，先入廟踩踏五方地理。(記者劉曉欣攝)

彰化南瑤宮完成一期修復，神尊移鑾安座遶境起駕前點起馬炮。(記者劉曉欣攝)

彰化南瑤宮開廟門前，先進行除煞儀式。(記者劉曉欣攝)

